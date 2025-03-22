Канадец Денис Шаповалов сыграет против аргентинца Тиаго Тиранте во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Тиранте — Шаповалов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Тиранте

Аргентинский теннисист впервые в сезоне раунде прошел раунд на уровне основной сетки ATP.

При этом Тиранте сыграл в Майами уже три матча.

Сначала Тиаго прошел квалификацию — выиграл у серба Душана Лайовича и представителя Казахстана Александра Шевченко.

Но главным сюрпризом стала победа Тиранте над итальянцем Флавио Коболли — 6:1, 3:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

Интересно, что в прошлом году Тиранте выиграл лишь один матч на харде на открытых кортах.

Шаповалов

Денис попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс канадский теннисист проиграл в третьем круге Карлосу Алькарасу (2:6, 4:6).

Но в целом Шаповалов достойно проводит первую половину сезона. По итогам предыдущих двух с половиной месяцев он вернулся в топ-30.

Это случилось вскоре после того, как Шаповалов стал победителем «пятисотника» в Далласе, на котором выиграл у Миомира Кецмановича, Тейлора Фрица, Томаша Махача, Томми Пола и Каспера Рууда.

Кроме того, Шаповалов остановился в шаге от финала в Акапулько (в 1/2 финала проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине со счетом 6:7, 6:7).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Тиранте в этом матче можно поставить за 4.30, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.22.

Прогноз: для Дениса этот матч должен стать генеральной репетицией перед встречей с Тейлором Фрицем или Лоренцо Сонего в третьем круге. Канадцу, скорее всего, хватит двух сетов для победы над аргентински грунтовиком.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова с форой по геймам (-4,5) за 2.10.