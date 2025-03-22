Тейлор Фритц
Лоренцо Сонего
Фриц
Результаты Тейлора пока что остаются одним из главных разочарований сезона.
Так совпало, что спад американского теннисиста начался вскоре после дебюта в топ-5.
На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Фриц проиграл британцу Джеку Дрейперу (5:7, 4:6).
В феврале Фриц уступил Денису Шаповалову во втором круге «пятисотника» в Даллласе и проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине в четвертьфинале турнира в Делрей-Бич.
В общем, статус четвертой ракетки мира добавил Фрицу много эмоциональных неудобств.
Сонего
Лоренцо в первом раунде одержал победу над аргентинским грунтовиком Мариано Навоне — 7:5, 7:5.
Итальянский теннисист прервал серию из трех поражений.
В середине февраля Сонего проиграл французу Юго Эмберу в четвертьфинале турнира в Марселе.
В Дубае Сонего уступил в стартовом матче греку Стефаносу Циципасу, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — бельгийцу Давиду Гоффену.
Лучшим результатом Сонего в этом сезоне пока остается сенсационный выход в четвертьфинал Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.15, победу Сонего букмекеры предлагают за 5.35.
Прогноз: американец в последнее время играет чересчур неубедительно, и вполне вероятно, что в этом матче у него тоже будут проблемы. В психологическом плане итальянцу будет гораздо проще.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.