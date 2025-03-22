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    Сможет ли Фриц обыграть Сонего?

    Фриц — Сонего. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Сонего
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Сонего, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 22 Марта 2025 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 19:30 Лоренцо Сонего

    Лоренцо Сонего

  • Италия
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    Фриц

    Результаты Тейлора пока что остаются одним из главных разочарований сезона.

    Так совпало, что спад американского теннисиста начался вскоре после дебюта в топ-5.

    На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Фриц проиграл британцу Джеку Дрейперу (5:7, 4:6).

    В феврале Фриц уступил Денису Шаповалову во втором круге «пятисотника» в Даллласе и проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине в четвертьфинале турнира в Делрей-Бич.

    Прогнозы на теннис

    В общем, статус четвертой ракетки мира добавил Фрицу много эмоциональных неудобств.

    Сонего

    Лоренцо в первом раунде одержал победу над аргентинским грунтовиком Мариано Навоне — 7:5, 7:5.

    Итальянский теннисист прервал серию из трех поражений.

    В середине февраля Сонего проиграл французу Юго Эмберу в четвертьфинале турнира в Марселе.

    В Дубае Сонего уступил в стартовом матче греку Стефаносу Циципасу, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — бельгийцу Давиду Гоффену.

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    Лучшим результатом Сонего в этом сезоне пока остается сенсационный выход в четвертьфинал Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.15, победу Сонего букмекеры предлагают за 5.35.

    Прогноз: американец в последнее время играет чересчур неубедительно, и вполне вероятно, что в этом матче у него тоже будут проблемы. В психологическом плане итальянцу будет гораздо проще.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

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    Фриц — Сонего: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 22.03.202519:30. Сможет ли Фриц обыграть Сонего?
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