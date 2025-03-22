Американец Тейлор Фриц сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Сонего, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фриц

Результаты Тейлора пока что остаются одним из главных разочарований сезона.

Так совпало, что спад американского теннисиста начался вскоре после дебюта в топ-5.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Фриц проиграл британцу Джеку Дрейперу (5:7, 4:6).

В феврале Фриц уступил Денису Шаповалову во втором круге «пятисотника» в Даллласе и проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине в четвертьфинале турнира в Делрей-Бич.

Прогнозы на теннис

В общем, статус четвертой ракетки мира добавил Фрицу много эмоциональных неудобств.

Сонего

Лоренцо в первом раунде одержал победу над аргентинским грунтовиком Мариано Навоне — 7:5, 7:5.

Итальянский теннисист прервал серию из трех поражений.

В середине февраля Сонего проиграл французу Юго Эмберу в четвертьфинале турнира в Марселе.

В Дубае Сонего уступил в стартовом матче греку Стефаносу Циципасу, а на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс — бельгийцу Давиду Гоффену.

Лучшим результатом Сонего в этом сезоне пока остается сенсационный выход в четвертьфинал Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.15, победу Сонего букмекеры предлагают за 5.35.

Прогноз: американец в последнее время играет чересчур неубедительно, и вполне вероятно, что в этом матче у него тоже будут проблемы. В психологическом плане итальянцу будет гораздо проще.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.