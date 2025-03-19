Роман Сафиуллин
Дженсон Бруксби
Cафиуллин
Роман в текущем сезоне до сих пор выиграл лишь четыре матча.
При этом у российского теннисиста только две победы на уровне основной сетки.
В начале марта Сафиуллин выиграл у Райли Опелки (7:5, 6:4) на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Дальше было поражение от итальянца Лоренцо Музетти (5:7, 7:5, 2:6).
На прошлой неделе Сафиуллин неудачно выступил на «челленджере» в Финиксе — после победы над Кристофером Юбэнксом проиграл 202-й ракетке мира Колтону Смиту.
В общем, всё идет к тому, что этот сезон Сафиуллин завершит в лучшем случае где-нибудь в конце первой сотни рейтинга.
Бруксби
Дженсон тем временем с каждым матчем играет всё лучше и лучше. Прогресс в игре американца стал очевиден на недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
Бруксби одержал волевую победу над французом Бенжаменом Бонзи и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 6:2).
После этого Бруксби достойно провел матч против британца Джека Дрейпера (7:5, 6:4), который в итоге и стал победителем калифорнийского «тысячника».
Бруксби проводит первый сезон после дисквалификации, из-за которой ему пришлось пропустить два года.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.19, победу Бруксби букмекеры предлагают за 1.68.
Прогноз: американец действительно добился внушительного прогресса за последний месяц, поэтому в данном случае мы больше склоняемся к тому, что Сафиуллин снова проиграет.
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Рекомендуемая ставка: победа Бруксби с форой по геймам (-2,0) за 1.94.