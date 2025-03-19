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    Сафиуллин проиграет на старте «Мастерса» в Майами?

    Cафиуллин — Бруксби. Ставка (к. 1.94) и прогноз на «Мастерс» в Майами 19 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Cафиуллин — Бруксби
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Дженсона Бруксби в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Cафиуллин — Бруксби, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 19 Марта 2025 года

    Роман Сафиуллин

  • Россия
    •  Роман Сафиуллин 18:00 Дженсон Бруксби

    Дженсон Бруксби

  • США
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    Cафиуллин

    Роман в текущем сезоне до сих пор выиграл лишь четыре матча.

    При этом у российского теннисиста только две победы на уровне основной сетки.

    В начале марта Сафиуллин выиграл у Райли Опелки (7:5, 6:4) на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Дальше было поражение от итальянца Лоренцо Музетти (5:7, 7:5, 2:6).

    На прошлой неделе Сафиуллин неудачно выступил на «челленджере» в Финиксе — после победы над Кристофером Юбэнксом проиграл 202-й ракетке мира Колтону Смиту.

    Прогнозы на теннис

    В общем, всё идет к тому, что этот сезон Сафиуллин завершит в лучшем случае где-нибудь в конце первой сотни рейтинга.

    Бруксби

    Дженсон тем временем с каждым матчем играет всё лучше и лучше. Прогресс в игре американца стал очевиден на недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

  • Мирра сокрушила Соболенко и выиграла второй «тысячник», Дрейпер остановил Алькараса, а Медведев почти два года без титулов
  • В Индиан-Уэллс завершился традиционный мартовский «тысячник»
  • Вчера

    • Бруксби одержал волевую победу над французом Бенжаменом Бонзи и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 6:2).

    После этого Бруксби достойно провел матч против британца Джека Дрейпера (7:5, 6:4), который в итоге и стал победителем калифорнийского «тысячника».

    Бруксби проводит первый сезон после дисквалификации, из-за которой ему пришлось пропустить два года.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.19, победу Бруксби букмекеры предлагают за 1.68.

    Прогноз: американец действительно добился внушительного прогресса за последний месяц, поэтому в данном случае мы больше склоняемся к тому, что Сафиуллин снова проиграет.

    Рекомендуемая ставка: победа Бруксби с форой по геймам (-2,0) за 1.94.

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    Cафиуллин — Бруксби: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 19.03.202518:00. Сафиуллин проиграет на старте «Мастерса» в Майами?
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