Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Дженсона Бруксби в первом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Cафиуллин — Бруксби, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Cафиуллин

Роман в текущем сезоне до сих пор выиграл лишь четыре матча.

При этом у российского теннисиста только две победы на уровне основной сетки.

В начале марта Сафиуллин выиграл у Райли Опелки (7:5, 6:4) на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Дальше было поражение от итальянца Лоренцо Музетти (5:7, 7:5, 2:6).

На прошлой неделе Сафиуллин неудачно выступил на «челленджере» в Финиксе — после победы над Кристофером Юбэнксом проиграл 202-й ракетке мира Колтону Смиту.

Прогнозы на теннис

В общем, всё идет к тому, что этот сезон Сафиуллин завершит в лучшем случае где-нибудь в конце первой сотни рейтинга.

Бруксби

Дженсон тем временем с каждым матчем играет всё лучше и лучше. Прогресс в игре американца стал очевиден на недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Бруксби одержал волевую победу над французом Бенжаменом Бонзи и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 6:2).

После этого Бруксби достойно провел матч против британца Джека Дрейпера (7:5, 6:4), который в итоге и стал победителем калифорнийского «тысячника».

Бруксби проводит первый сезон после дисквалификации, из-за которой ему пришлось пропустить два года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 2.19, победу Бруксби букмекеры предлагают за 1.68.

Прогноз: американец действительно добился внушительного прогресса за последний месяц, поэтому в данном случае мы больше склоняемся к тому, что Сафиуллин снова проиграет.

Рекомендуемая ставка: победа Бруксби с форой по геймам (-2,0) за 1.94.