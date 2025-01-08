Россиянка Полина Кудерметова сыграет против Кристины Младенович из Франции в квалификационном матче Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Матч пройдёт 8 января, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Младенович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кудерметова

21-летняя Полина Кудерметова с победы стартовала в квалификации Australian Open. В матче отбора россиянка выиграла у швейцарки Сюзан Бандеччи (6:1,7:5). В игре восходящая звезда провела две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

Отметим, что в сезоне 2024 Полина Кудерметова играла в квалификации US Open, где уступила американке Мари Стояна (6:7, 6:7).

Полина Кудерметова продолжает борьбу за попадание в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Для этого россиянке нужно пройти ещё двух соперниц. Кристина Младенович из Франции — одна из них.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Полина Кудерметова успешно стартовала в новом теннисном сезоне. В австралийском «пятисотнике» в Брисбене российская теннисистка впервые вышла в финал турнира сери WTA-500. В решающей схватке за титул Полина уступила первой ракетке планете Арине Соболенко (6:4, 3:6, 2:6).

Российская теннисистка занимает 57 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Младенович

Кристина Младенович уверенно начала свой поход в квалификации Australian Open, обыграв в двух сетах американку Луизу Чирико (6:2, 6:4). Игра длилась 1 час 20 минут.

По ходу матча французская теннисистка допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта.

В сезоне 2024 Младенович смогла выйти в полуфинал турнира W100, где играла с российской спортсменкой Алиной Чараевой и уступила со счётом 4:6, 6:3, 3:6.

На данный момент Кристина Младенович занимает 215 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.13, победу Младенович букмекеры предлагают за 6.17.

Прогноз: Полина Кудерметова не должна встретиться с проблемами в матче с француженкой, учитывая последние успехи. Ставим на уверенную победу российской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: Фора Кудерметовой (-6) с коэффициентом 1.94.