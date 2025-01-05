Прорыв Полины Кудерметовой, показательные поражения Мирры и Джоковича, провал Рублева и уникальная победа Мюллера

Сенсационный успех Полины Кудерметовой
Главным событием первых дней января стало невероятное выступление Полины Кудерметовой в Брисбене. Мы, конечно же, знали, что у Вероники Кудерметовой есть младшая сестра, которая завершила прошлый сезон рядом с топ-100, но совершенно не подозревали, что она уже в таком сумасшедшем порядке.
Вопреки всем прогнозам, Полина дошла на австралийском «пятисотнике» до финала. С учетом квалификации она провела здесь восемь матчей. Еще раз — восемь матчей всего лишь в течение одной недели. Как известно, на «Больших шлемах» для завоевания титула надо выиграть семь матчей.
Возможно, ключевым во всей этой истории стала встреча с Дарьей Касаткиной в третьем круге. Соперница в решающем сете вела сначала 4:0, а потом 5:2, но в итоге нарвалась на дерзкий камбэк 21-летней Кудерметовой. После этого поймавшая кураж россиянка обыграла талантливую американку Эшлин Крюгер и всегда упертую украинку Ангелину Калинину. В финале ее ждала Арина Соболенко, и здесь Полина впечатлила еще раз. После семи непростых матчей она сумела взять сет у первой ракетки мира. Соболенко все равно забрала титул, но сценарий решающего матча стал настоящим сюрпризом.
Перед полуфиналом тренер Кудерметовой Равшан Султанов заявил, что
Кстати, по итогам турнира в Брисбене Кудерметова обошла в рейтинге свою старшую сестру Веронику, которая относительно не так давно входила в топ-10. Новую неделю Кудерметова-младшая начнет в статусе 57-й ракетки мира.
Мирра Андреева пока не готова конкурировать с главными звездами тура
Выступление Мирры Андреевой в Брисбене, с одной стороны, просто смешно называть провалом. Достаточно сказать, что она улучшила прошлогодний результат, сумев дойти до полуфинала. К тому же, юная россиянка уверенно взяла реванш у Линды Носковой, которая в прошлый раз обыграла ее в 1/4 финала.
Однако осадок все равно остался. В полуфинале Мирра чересчур легко проиграла Арине Соболенко. На фоне ожиданий разочаровал не столько результат, сколько теннис Андреевой. Кажется, пора как минимум на некоторое время прекратить разговоры о том, что 17-летняя Мирра уже к весне обоснуется в топ-10. Даже если это произойдет, в этом году она вряд ли будет серьезной конкуренткой для Соболенко, Иги Свентек, Коко Гауфф и Елены Рыбакиной. Пока что она банально не готова к этому.
Но из Брисбена Андреева все равно уехала в максимально приподнятом настроении. Вместе с Дианой Шнайдер она выиграла парный турнир. В финале они победили Анну Калинскую и Присциллу Хон.
Джокович расстроил перед Australian Open
Новак Джокович ехал в Брисбен за сотым титулом в карьере, но в итоге не дошел даже до полуфинала.
Серб спокойно преодолел первые два раунда, но в четвертьфинале неожиданно проиграл Райли Опелке (6:7, 3:6). Самое печальное в этой истории заключается в том, что вскоре такие поражения, скорее всего, станут регулярными и их уже никто не будет называть неожиданными. В матче против громадного американца (его рост составляет 211 см) Новак так и не дождался ошибок соперника на подаче и чересчур слабо провел тай-брейк. При этом надо отдать должное Джоковичу, он достойно принял это поражение. «Потрясающий теннис, Райли. Абсолютно заслуженно», — написал 37-летний серб вскоре после матча. За неделю до начала Australian Open всё указывает на то, что Новак, скорее всего, не готов к борьбе за титул. Время идет, все меняется — Джокович уже не лучший теннисист мира.
Рублев и Хачанов провалили турнир в Гонконге
Одним из главных неудачников первой недели стал Андрей Рублев, проваливший защиту титула в Гонконге.
Более того, на этот раз он не выиграл здесь ни одного матча. Андрей сразу уступил Фабиану Марожану. На это поражение можно посмотреть с разных сторон. Кто-то резонно заметит, что пару лет назад Марожан обыгрывал даже Карлоса Алькараса. То есть венгр действительно достойный соперник. Ну а кто-то скажет, что пик успехов Рублева уже позади и реагировать на его поражения пора уже не так эмоционально, как раньше. К сожалению, придется согласиться не только с первым, но и со вторым утверждением.
Рублев всё еще в топ-10, но есть большие сомнения в том, что он останется здесь по итогам 2025 года.
Карен Хачанов тоже не прошел ни раунда, проиграв бывшей четвертой ракетке мира Кею Нисикори. Правда, он, в отличие от Рублева, явно не унывает: через пару дней после поражения от японца Карен заявил, что «по уровню он должен быть в топ-10». По всей видимости, в эмоциональном плане Хачанова продолжают подпитывать осенние успехи. В конце прошлого сезона он взял титул в Алматы, а также дошел до финала в Вене и до полуфинала на «Мастерсе» в Париже.
Еще одним разочарованием для Рублева и Хачанова стало поражение в финале парного турнира. В решающем матче они проиграли на чемпионском тай-брейке Сандеру Арендсу и Люку Джонсону.
Американцы выиграли United Cup
Сборная США стала победителем престижного командного турнира United Cup. В финале американцы выиграли у команды Польши.
Особенно показательным здесь стало выступление Кори Гауфф, которая завершила прошлый сезон победой на Итоговом турнире.
На United Cup 20-летняя американка выиграла пять матчей, при этом не отдав ни сета. В финале Коко красиво разобралась с Игой Свентек (6:4, 6:4). Хоть полька и ведет 11-3 в противостоянии с Гауфф, очевидно, теперь их матчи будут не такими предсказуемыми, как раньше.
Во втором матче финала Тейлор Фриц выиграл у Хуберта Хуркача. В отличие от девушек, им понадобился третий сет и чемпионский тай-брейк.
Легечка снова начал год с победы
Иржи Легечка второй год подряд начал сезон с победы на турнире в Австралии. В 2024-м он взял титул в Аделаиде, а теперь чех стал чемпионом в Брисбене.
В финале соперником Легечки стал Райли Опелка, сенсационно тормознувший Новака Джоковича и обыгравший в полуфинале Джованни Мпетши-Перрикара. К сожалению, решающий матч продолжался меньше 20 минут — после пятого гейма при счете 1:4 американский гигант снялся из-за травмы запястья. Ранее Райли пропустил почти два года из-за аналогичного повреждения, и сейчас остается надеяться, что его отказ был всего лишь мерой предосторожности. Плохо, конечно, что это случилось в финале, но Опелка на личном опыте знает, как тяжело лечить запястье, поэтому к его решению стоит отнестись с пониманием.
В полуфинале Легечке тоже повезло: Григор Димитров проиграл первый сет со счетом 4:6, а во втором снялся при 4:4.
Но также стоит отметить, что в у Иржи были сложные матчи в первых раундах. На старте турнира он остановил прошлогоднего финалиста в Брисбене Хольгера Руне, а потом выиграл у Есихито Нисиоки и Николаса Харри.
После этой победы Легечка поднялся в рейтинге на 24-е место. Скорее всего, уже к лету он будет в топ-20.
Уникальная победа Мюллера
Александр Мюллер до этой недели не поднимался в рейтинге выше 67-го места и не выиграл ни одного титула на уровне ATP. Однако теперь он недалеко от топ-50 и с первым серьезным трофеем в карьере. Француз стал победителем турнира в Гонконге.
В финале Мюллер одержал волевую победу над Кеем Нисикори (2:6, 6:1, 6:3).
Самое поразительное, что это был не первый его камбэк на этом турнире. В четырех предыдущих матчах Александр тоже проиграл первый сет.
Главным событием стала победа Мюллера над 20-й ракеткой мира Артуром Фисом (3:6, 6:3, 6:1) в четвертьфинале. Соперник явно чересчур рано поверил в свой успех.
Интересно, что Мююлер стал первым теннисистом в истории, который выиграл турнир, уйдя с 0:1 по сетам в каждом из пяти трехсетовых матчей.