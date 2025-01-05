Прорыв Полины Кудерметовой, показательные поражения Мирры и Джоковича, провал Рублева и уникальная победа Мюллера

LiveSport.Ru подводит итоги первой недели нового теннисного сезона.

Сенсационный успех Полины Кудерметовой

Главным событием первых дней января стало невероятное выступление Полины Кудерметовой в Брисбене. Мы, конечно же, знали, что у Вероники Кудерметовой есть младшая сестра, которая завершила прошлый сезон рядом с топ-100, но совершенно не подозревали, что она уже в таком сумасшедшем порядке.

Вопреки всем прогнозам, Полина дошла на австралийском «пятисотнике» до финала. С учетом квалификации она провела здесь восемь матчей. Еще раз — восемь матчей всего лишь в течение одной недели. Как известно, на «Больших шлемах» для завоевания титула надо выиграть семь матчей.

Возможно, ключевым во всей этой истории стала встреча с Дарьей Касаткиной в третьем круге. Соперница в решающем сете вела сначала 4:0, а потом 5:2, но в итоге нарвалась на дерзкий камбэк 21-летней Кудерметовой. После этого поймавшая кураж россиянка обыграла талантливую американку Эшлин Крюгер и всегда упертую украинку Ангелину Калинину. В финале ее ждала Арина Соболенко, и здесь Полина впечатлила еще раз. После семи непростых матчей она сумела взять сет у первой ракетки мира. Соболенко все равно забрала титул, но сценарий решающего матча стал настоящим сюрпризом.

Полина Кудерметова globallookpress.com

Перед полуфиналом тренер Кудерметовой Равшан Султанов заявил, что Полина настолько талантлива, что способна пробиться даже в топ-5: «Я вижу у Полины потенциал быть в топ-5. Не исключаю, что в будущем она может бороться и за первую строчку. Да, потенциал высокий, потому что она играет в атакующий теннис. Это моя философия тенниса, и она хорошо ее понимает. Даже если взглянуть на статистику ее матча против Касаткиной. У Полины за три сета 37 виннерcов против Дашиных восьми. Потенциал налицо». Сейчас с ним точно никто не станет спорить.

Кстати, по итогам турнира в Брисбене Кудерметова обошла в рейтинге свою старшую сестру Веронику, которая относительно не так давно входила в топ-10. Новую неделю Кудерметова-младшая начнет в статусе 57-й ракетки мира.

Мирра Андреева пока не готова конкурировать с главными звездами тура

Выступление Мирры Андреевой в Брисбене, с одной стороны, просто смешно называть провалом. Достаточно сказать, что она улучшила прошлогодний результат, сумев дойти до полуфинала. К тому же, юная россиянка уверенно взяла реванш у Линды Носковой, которая в прошлый раз обыграла ее в 1/4 финала.

Мирра Андреева globallookpress.com

Однако осадок все равно остался. В полуфинале Мирра чересчур легко проиграла Арине Соболенко. На фоне ожиданий разочаровал не столько результат, сколько теннис Андреевой. Кажется, пора как минимум на некоторое время прекратить разговоры о том, что 17-летняя Мирра уже к весне обоснуется в топ-10. Даже если это произойдет, в этом году она вряд ли будет серьезной конкуренткой для Соболенко, Иги Свентек, Коко Гауфф и Елены Рыбакиной. Пока что она банально не готова к этому.

Но из Брисбена Андреева все равно уехала в максимально приподнятом настроении. Вместе с Дианой Шнайдер она выиграла парный турнир. В финале они победили Анну Калинскую и Присциллу Хон.

Джокович расстроил перед Australian Open

Новак Джокович ехал в Брисбен за сотым титулом в карьере, но в итоге не дошел даже до полуфинала.

Новак Джокович globallookpress.com

Серб спокойно преодолел первые два раунда, но в четвертьфинале неожиданно проиграл Райли Опелке (6:7, 3:6). Самое печальное в этой истории заключается в том, что вскоре такие поражения, скорее всего, станут регулярными и их уже никто не будет называть неожиданными. В матче против громадного американца (его рост составляет 211 см) Новак так и не дождался ошибок соперника на подаче и чересчур слабо провел тай-брейк. При этом надо отдать должное Джоковичу, он достойно принял это поражение. «Потрясающий теннис, Райли. Абсолютно заслуженно», — написал 37-летний серб вскоре после матча. За неделю до начала Australian Open всё указывает на то, что Новак, скорее всего, не готов к борьбе за титул. Время идет, все меняется — Джокович уже не лучший теннисист мира.

Рублев и Хачанов провалили турнир в Гонконге

Одним из главных неудачников первой недели стал Андрей Рублев, проваливший защиту титула в Гонконге.

Андрей Рублев globallookpress.com

Более того, на этот раз он не выиграл здесь ни одного матча. Андрей сразу уступил Фабиану Марожану. На это поражение можно посмотреть с разных сторон. Кто-то резонно заметит, что пару лет назад Марожан обыгрывал даже Карлоса Алькараса. То есть венгр действительно достойный соперник. Ну а кто-то скажет, что пик успехов Рублева уже позади и реагировать на его поражения пора уже не так эмоционально, как раньше. К сожалению, придется согласиться не только с первым, но и со вторым утверждением.

Рублев всё еще в топ-10, но есть большие сомнения в том, что он останется здесь по итогам 2025 года.

Карен Хачанов тоже не прошел ни раунда, проиграв бывшей четвертой ракетке мира Кею Нисикори. Правда, он, в отличие от Рублева, явно не унывает: через пару дней после поражения от японца Карен заявил, что «по уровню он должен быть в топ-10». По всей видимости, в эмоциональном плане Хачанова продолжают подпитывать осенние успехи. В конце прошлого сезона он взял титул в Алматы, а также дошел до финала в Вене и до полуфинала на «Мастерсе» в Париже.

Еще одним разочарованием для Рублева и Хачанова стало поражение в финале парного турнира. В решающем матче они проиграли на чемпионском тай-брейке Сандеру Арендсу и Люку Джонсону.

Американцы выиграли United Cup

Сборная США стала победителем престижного командного турнира United Cup. В финале американцы выиграли у команды Польши.

Сборная США globallookpress.com

Особенно показательным здесь стало выступление Кори Гауфф, которая завершила прошлый сезон победой на Итоговом турнире.

На United Cup 20-летняя американка выиграла пять матчей, при этом не отдав ни сета. В финале Коко красиво разобралась с Игой Свентек (6:4, 6:4). Хоть полька и ведет 11-3 в противостоянии с Гауфф, очевидно, теперь их матчи будут не такими предсказуемыми, как раньше.

Во втором матче финала Тейлор Фриц выиграл у Хуберта Хуркача. В отличие от девушек, им понадобился третий сет и чемпионский тай-брейк.

Легечка снова начал год с победы

Иржи Легечка второй год подряд начал сезон с победы на турнире в Австралии. В 2024-м он взял титул в Аделаиде, а теперь чех стал чемпионом в Брисбене.

Иржи Легечка globallookpress.com

В финале соперником Легечки стал Райли Опелка, сенсационно тормознувший Новака Джоковича и обыгравший в полуфинале Джованни Мпетши-Перрикара. К сожалению, решающий матч продолжался меньше 20 минут — после пятого гейма при счете 1:4 американский гигант снялся из-за травмы запястья. Ранее Райли пропустил почти два года из-за аналогичного повреждения, и сейчас остается надеяться, что его отказ был всего лишь мерой предосторожности. Плохо, конечно, что это случилось в финале, но Опелка на личном опыте знает, как тяжело лечить запястье, поэтому к его решению стоит отнестись с пониманием.

В полуфинале Легечке тоже повезло: Григор Димитров проиграл первый сет со счетом 4:6, а во втором снялся при 4:4.

Но также стоит отметить, что в у Иржи были сложные матчи в первых раундах. На старте турнира он остановил прошлогоднего финалиста в Брисбене Хольгера Руне, а потом выиграл у Есихито Нисиоки и Николаса Харри.

После этой победы Легечка поднялся в рейтинге на 24-е место. Скорее всего, уже к лету он будет в топ-20.

Уникальная победа Мюллера

Александр Мюллер до этой недели не поднимался в рейтинге выше 67-го места и не выиграл ни одного титула на уровне ATP. Однако теперь он недалеко от топ-50 и с первым серьезным трофеем в карьере. Француз стал победителем турнира в Гонконге.

Александр Мюллер globallookpress.com

В финале Мюллер одержал волевую победу над Кеем Нисикори (2:6, 6:1, 6:3).

Самое поразительное, что это был не первый его камбэк на этом турнире. В четырех предыдущих матчах Александр тоже проиграл первый сет.

Главным событием стала победа Мюллера над 20-й ракеткой мира Артуром Фисом (3:6, 6:3, 6:1) в четвертьфинале. Соперник явно чересчур рано поверил в свой успех.

Интересно, что Мююлер стал первым теннисистом в истории, который выиграл турнир, уйдя с 0:1 по сетам в каждом из пяти трехсетовых матчей.