Хачанов: Мой уровень — это топ-10

Российский теннисистсчитает, что способен вернуться в топ-10.

Хачанов начал текущий сезон в статусе 19-й ракетки мира. Ранее на этой неделе он проиграл японцу Кею Нисикори во втором круге турнира в Гонконге.

«Я уже был в десятке, и в том году вернулся — на короткий промежуток времени, к сожалению, потому что травма меня подкосила.

Но значит, что уровень и возможности для этого есть. Больше вопрос стабильности. То, что мой уровень — быть там, это факт.

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Но на какой период времени — над этим надо работать. Чтобы оставаться в топе как можно дольше»«, — приводит слова Хачанова ТАСС.