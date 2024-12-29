Кори Гауфф(США)
Лейла Фернандес
Гауфф
Кори начинает новый сезон в статусе третьей ракетки мира благодаря своим невероятным осенним результатам.
После Открытого чемпионата США, на котором она проиграла в четвертом круге Эмме Наварро, 20-летняя теннисистка внезапно затмила даже Арину Соболенко и Игу Свентек.
В начале октября Гауфф выиграла «тысячник» в Пекине. В финале чемпионка US Open-2023 разгромила чешку Каролину Мухову (6:1, 6:3).
Вскоре после этого Коко добралась до полуфинала в Ухане. Здесь ее остановила Соболенко (6:1, 4:6, 4:6).
Но главным событием, безусловно, стала победа Гауфф на Итоговом турнире. На групповом этапе она выиграла у Свентек, в полуфинале — у Соболенко, а в финале — у китаянки Циньвэнь Чжэн.
Фернандес
Лейла, в отличие от Кори, уже провела на текущем турнире один матч, в котором показала очень приличный теннис.
Финалистка US Open-2021 одержала уверенную победу над Донной Векич — 6:4, 6:3.
Прежде всего, впечатлила качественная игра Фернандес на своей подаче — у хорватки не было ни одного брейк-пойнта.
Судя по всему, Лейле удалось набрать оптимальную форму к австралийской серии. С такой игрой она способна создать проблемы многим соперницам.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.27, победу Фернандес букмекеры предлагают за 3.76.
Прогноз: вряд ли Кори спокойно подтвердит статус явного фаворита. Более того, здесь вообще нет уверенности, что американка сможет выиграть этот матч.
- 1.92Паолини — Бенчич: прогноз и ставкаЗавтра в 11:00
- 1.95Блинкова — Бейлек: прогноз и ставкаЗавтра в 07:00
- 1.94Рахимова — Ламенс: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Фернандес возьмет хотя бы один сет за 1.94.