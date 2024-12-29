Американка Кори Гауфф сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в рамках группового этапа United Cup. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Фернандес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гауфф

Кори начинает новый сезон в статусе третьей ракетки мира благодаря своим невероятным осенним результатам.

После Открытого чемпионата США, на котором она проиграла в четвертом круге Эмме Наварро, 20-летняя теннисистка внезапно затмила даже Арину Соболенко и Игу Свентек.

В начале октября Гауфф выиграла «тысячник» в Пекине. В финале чемпионка US Open-2023 разгромила чешку Каролину Мухову (6:1, 6:3).

Вскоре после этого Коко добралась до полуфинала в Ухане. Здесь ее остановила Соболенко (6:1, 4:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

Но главным событием, безусловно, стала победа Гауфф на Итоговом турнире. На групповом этапе она выиграла у Свентек, в полуфинале — у Соболенко, а в финале — у китаянки Циньвэнь Чжэн.

Фернандес

Лейла, в отличие от Кори, уже провела на текущем турнире один матч, в котором показала очень приличный теннис.

Финалистка US Open-2021 одержала уверенную победу над Донной Векич — 6:4, 6:3.

Прежде всего, впечатлила качественная игра Фернандес на своей подаче — у хорватки не было ни одного брейк-пойнта.

Судя по всему, Лейле удалось набрать оптимальную форму к австралийской серии. С такой игрой она способна создать проблемы многим соперницам.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.27, победу Фернандес букмекеры предлагают за 3.76.

Прогноз: вряд ли Кори спокойно подтвердит статус явного фаворита. Более того, здесь вообще нет уверенности, что американка сможет выиграть этот матч.

Рекомендуемая ставка: Фернандес возьмет хотя бы один сет за 1.94.