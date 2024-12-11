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    Кудерметова начнет в Лиможе с разгромной победы?

    Фон Дайхманн — Кудерметова. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Лиможе 11 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фон Дайхманн — Кудерметова
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    Полина Кудерметова
    Россиянка Полина Кудерметова сыграет против представительница Лихтенштейна Катинки фон Дайхманн в первом круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 11 декабря, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фон Дайхманн — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фон Дайхманн

    Катинка занимает 177-е место в текущей версии рейтинга. При этом она пока не поднималась выше 153-й строчки.

    В этом году теннисистка из Лихтенштейна, в основном, старалась играть на грунте, делая исключения только в тех случаях, когда не было турниров на ее любимом покрытии.

    В ноябре фон Дайхманн выиграла один матч на турнире ITF в немецком Исманинге и в итальянской Сэльве.

    Прогнозы на теннис

    Главным достижением 30-летней фон Дайхманн в 2024-м стал выход в финал грунтового турнира WTA 125 в Бухаресте.

    Кудерметова

    Полина тем временем максимально приблизилась к долгожданному дебюту в топ-100.

    На прошлой неделе российская теннисистка дошла до финала на турнире ITF в Дубае.

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    • В решающем матче Кудерметова проиграла британке Джоди Беррейдж — 3:6, 3:6.

    Также стоит отметить, что в ноябре Полина добралась до полуфинала на турнире WTA 250 в мексиканской Мериде. Здесь она выиграла у Нади Подороски, Варвары Лепченко и Нины Стоянович, после чего уступила Энн Ли.

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    Еще одним важным успехом для 21-летней Кудерметовой стал выход в четвертьфинал турнира WTA 500 в Сеуле. Во втором раунде она выиграла у Екатерины Александровой.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на фон Дайхманн в этом матче можно поставить за 2.73, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: в пошлом году Полина разгромила Катинку в Сеуле — 6:3, 6:1. Скорее всего, в предстоящем матче ей тоже хватит двух сетов для победы над теннисисткой из Лихтенштейна.

    Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой в двух сетах за 2.04.

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    Фон Дайхманн — Кудерметова: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 11.12.2024. Прогнозы на теннис. Кудерметова начнет в Лиможе с разгромной победы?
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