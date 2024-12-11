Россиянка Полина Кудерметова сыграет против представительница Лихтенштейна Катинки фон Дайхманн в первом круге турнира WTA 125 в Лиможе (Франция). Матч пройдет 11 декабря, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фон Дайхманн — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фон Дайхманн

Катинка занимает 177-е место в текущей версии рейтинга. При этом она пока не поднималась выше 153-й строчки.

В этом году теннисистка из Лихтенштейна, в основном, старалась играть на грунте, делая исключения только в тех случаях, когда не было турниров на ее любимом покрытии.

В ноябре фон Дайхманн выиграла один матч на турнире ITF в немецком Исманинге и в итальянской Сэльве.

Прогнозы на теннис

Главным достижением 30-летней фон Дайхманн в 2024-м стал выход в финал грунтового турнира WTA 125 в Бухаресте.

Кудерметова

Полина тем временем максимально приблизилась к долгожданному дебюту в топ-100.

На прошлой неделе российская теннисистка дошла до финала на турнире ITF в Дубае.

В решающем матче Кудерметова проиграла британке Джоди Беррейдж — 3:6, 3:6.

Также стоит отметить, что в ноябре Полина добралась до полуфинала на турнире WTA 250 в мексиканской Мериде. Здесь она выиграла у Нади Подороски, Варвары Лепченко и Нины Стоянович, после чего уступила Энн Ли.

Еще одним важным успехом для 21-летней Кудерметовой стал выход в четвертьфинал турнира WTA 500 в Сеуле. Во втором раунде она выиграла у Екатерины Александровой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на фон Дайхманн в этом матче можно поставить за 2.73, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: в пошлом году Полина разгромила Катинку в Сеуле — 6:3, 6:1. Скорее всего, в предстоящем матче ей тоже хватит двух сетов для победы над теннисисткой из Лихтенштейна.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой в двух сетах за 2.04.