Макарова
Екатерина занимает 202-е место в текущей версии рейтинга WTA. При этом выше 158-й строчки она еще не поднималась.
В этом году главным успехом 28-летней россиянки пока остается победа на грунтовом турнире ITF в греческом Ираклионе, который состоялся в конце октября.
С тех пор, правда, Макарова выиграла лишь один матч. В Гамбурге, Исманинге и Остине она не прошла даже первый раунд, а в Чарлстоне уступила в первом круге американке Варваре Лепченко.
В этом году Макарова провела на грунте 53 матча — одержала 29 побед и 24 раза проиграла.
Булгару
Румынская теннисистка занимает в рейтинге 194-е место.
Булгару прорвалась в топ-200 после победы на домашнем турнире WTA 125 в Бухаресте.
Осенью 26-летняя теннисистка пока ни разу не выигрывала больше одного матча.
На прошлой неделе Булгару прошла квалификацию в Чарлстоне, но в основной сетке сразу уступила Ралуке Сербан.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Макарову в этом матче можно поставить за 2.09, победу Булгару букмекеры предлагают за 1.68.
Прогноз: в прошлом году Екатерина проиграла румынке в первом раунде квалификации Ролан Гаррос — 6:1, 3:6, 2:6.
- 1.88Монтгомери — Бейлек: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.92Стоянович — Карле: прогноз и ставкаЗавтра в 00:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Возможно, Макарова на этот раз обыграет Булгару, но мы все-таки считаем, что здесь лучше выбрать ставку на тотал геймов или сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.65.