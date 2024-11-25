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    Макарова снова проиграет Булгару?

    Макарова — Булгару. Ставка (к. 2.65) и прогноз на турнир в Буэнос-Айресе 25 ноября 2024 года

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    Екатерина Макарова
    Россиянка Екатерина Макарова сыграет против румынки Мирьям-Бьянки Булгару в первом круге турнира WTA 125 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч пройдет 25 ноября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Макарова — Булгару, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Макарова

    Екатерина занимает 202-е место в текущей версии рейтинга WTA. При этом выше 158-й строчки она еще не поднималась.

    В этом году главным успехом 28-летней россиянки пока остается победа на грунтовом турнире ITF в греческом Ираклионе, который состоялся в конце октября.

    С тех пор, правда, Макарова выиграла лишь один матч. В Гамбурге, Исманинге и Остине она не прошла даже первый раунд, а в Чарлстоне уступила в первом круге американке Варваре Лепченко.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Макарова провела на грунте 53 матча — одержала 29 побед и 24 раза проиграла.

    Булгару

    Румынская теннисистка занимает в рейтинге 194-е место.

    Булгару прорвалась в топ-200 после победы на домашнем турнире WTA 125 в Бухаресте.

    Осенью 26-летняя теннисистка пока ни разу не выигрывала больше одного матча.

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    На прошлой неделе Булгару прошла квалификацию в Чарлстоне, но в основной сетке сразу уступила Ралуке Сербан.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Макарову в этом матче можно поставить за 2.09, победу Булгару букмекеры предлагают за 1.68.

    Прогноз: в прошлом году Екатерина проиграла румынке в первом раунде квалификации Ролан Гаррос — 6:1, 3:6, 2:6.

    Возможно, Макарова на этот раз обыграет Булгару, но мы все-таки считаем, что здесь лучше выбрать ставку на тотал геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.65.

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    Макарова — Булгару: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 25.11.2024. Прогнозы на теннис. Макарова снова проиграет Булгару?
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