Гирон
Маркос в первом раунде отбора одержал разгромную победу над французом Юго Гастоном — 6:2, 6:2.
Ранее на этой неделе Гирон успел пройти один раунд на турнире ATP 500 в Вене — после победы над Алексом Микельсеном проиграл Саше Звереву.
В середине октября американский теннисист остановил в шаге от финала в бельгийском Антверпене. В 1/2 финала 48-я ракетка мира проиграл чеху Иржи Легечке.
На «Мастерсе» в Шанхае Гирон тоже показал неплохой результат — дошел до третьего круга, где проиграл бывшей седьмой ракетке мира Давиду Гоффену.
В текущем сезоне Гирон выиграл девять из 12 матчей на крытых кортах.
Кецманович
Миомир в субботу выиграл у россиянина Павла Котова — 6:4, 6:3.
Как и Гирон, Кецманович тоже приехал в Париж из Вены. В столице Австрии сербский теннисист после уверенной победы над Мариано Навоне уступил Якубу Меньшику (3:6, 6:7).
После Уимблдона лучшим результатом Кецмановича пока остается выход в четвертьфинала в Стокгольме.
Во всех остальных случаях на этом отрезке Кецманович в лучшем случае проходил во второй раунд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 1.85, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.87.
Прогноз: в прошлом году Миомир выиграл у американца в Делрей-Бич со счетом 7:6, 6:3.
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Скорее всего, как минимум один тай-брейк им понадобится и в предстоящем матче. Что касается исход, то здесь действительно сложно спрогнозировать победителя.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.