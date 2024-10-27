Серб с сыграет против американца Маркоса Гирона во втором раунде квалификации «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 27 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гирон — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гирон

Маркос в первом раунде отбора одержал разгромную победу над французом Юго Гастоном — 6:2, 6:2.

Ранее на этой неделе Гирон успел пройти один раунд на турнире ATP 500 в Вене — после победы над Алексом Микельсеном проиграл Саше Звереву.

В середине октября американский теннисист остановил в шаге от финала в бельгийском Антверпене. В 1/2 финала 48-я ракетка мира проиграл чеху Иржи Легечке.

На «Мастерсе» в Шанхае Гирон тоже показал неплохой результат — дошел до третьего круга, где проиграл бывшей седьмой ракетке мира Давиду Гоффену.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Гирон выиграл девять из 12 матчей на крытых кортах.

Кецманович

Миомир в субботу выиграл у россиянина Павла Котова — 6:4, 6:3.

Как и Гирон, Кецманович тоже приехал в Париж из Вены. В столице Австрии сербский теннисист после уверенной победы над Мариано Навоне уступил Якубу Меньшику (3:6, 6:7).

После Уимблдона лучшим результатом Кецмановича пока остается выход в четвертьфинала в Стокгольме.

Во всех остальных случаях на этом отрезке Кецманович в лучшем случае проходил во второй раунд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 1.85, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.87.

Прогноз: в прошлом году Миомир выиграл у американца в Делрей-Бич со счетом 7:6, 6:3.

Скорее всего, как минимум один тай-брейк им понадобится и в предстоящем матче. Что касается исход, то здесь действительно сложно спрогнозировать победителя.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.