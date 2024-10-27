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    Гирон возьмет реванш у Кецмановича?

    Гирон — Кецманович. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Париже 27 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гирон — Кецманович
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    Миомир Кецманович
    Серб с сыграет против американца Маркоса Гирона во втором раунде квалификации «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 27 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гирон — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гирон

    Маркос в первом раунде отбора одержал разгромную победу над французом Юго Гастоном — 6:2, 6:2.

    Ранее на этой неделе Гирон успел пройти один раунд на турнире ATP 500 в Вене — после победы над Алексом Микельсеном проиграл Саше Звереву.

    В середине октября американский теннисист остановил в шаге от финала в бельгийском Антверпене. В 1/2 финала 48-я ракетка мира проиграл чеху Иржи Легечке.

    На «Мастерсе» в Шанхае Гирон тоже показал неплохой результат — дошел до третьего круга, где проиграл бывшей седьмой ракетке мира Давиду Гоффену.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Гирон выиграл девять из 12 матчей на крытых кортах.

    Кецманович

    Миомир в субботу выиграл у россиянина Павла Котова — 6:4, 6:3.

    Как и Гирон, Кецманович тоже приехал в Париж из Вены. В столице Австрии сербский теннисист после уверенной победы над Мариано Навоне уступил Якубу Меньшику (3:6, 6:7).

    После Уимблдона лучшим результатом Кецмановича пока остается выход в четвертьфинала в Стокгольме.

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    Во всех остальных случаях на этом отрезке Кецманович в лучшем случае проходил во второй раунд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гирона в этом матче можно поставить за 1.85, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.87.

    Прогноз: в прошлом году Миомир выиграл у американца в Делрей-Бич со счетом 7:6, 6:3.

    Скорее всего, как минимум один тай-брейк им понадобится и в предстоящем матче. Что касается исход, то здесь действительно сложно спрогнозировать победителя.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.

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    Гирон — Кецманович: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на теннис. Гирон возьмет реванш у Кецмановича?
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