Россиянка Диана Шнайдер сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в полуфинале турнира WTA Токио. Матч пройдёт 26 октября, начало — в 8:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжэн

На турнире в Токио Чжэн Циньвэнь провела два матча, в стартовой игре японского розыгрыша Олимпийская чемпионка выиграла у хозяйки корта Моюки Учижима (7:5, 6:0).

В битве за выход в полуфинал Циньвэнь переиграла на харде соперницу из Канады (6:0, 1:6, 6:3). На корте теннисистки провели 1 час 49 минут. В этом поединке седьмая ракетка планеты семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнта из девяти.

Переда стартом на турнире в Токио Чжэн Циньвэнь сыграла на «тысячнике» в Ухани. В китайском розыгрыше китаянка дошла до финала, в котором уступила первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси.

Прогнозы на теннис

В этом сезоне Чжэн выиграла Олимпиаду и рейтинговый турнир в Палермо.

В последних 30 матчах теннисного сезона Олимпийская чемпионкат потерпела 4 поражения, одержав при этом 26 побед.

Шнайдер

Диана Шнайдер вышла в полуфинал, сыграв по сути одну успешную игру на турнире в японском Токио. В стартовой игре соревнований российская теннисистка одержала уверенную победу над болгарской спортсменкой Викторией Томова (6:2, 6:2).

В этом поединке Шнайдер два раза выполнила подачу навылет, дважды допустила двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге теннисистка из России должна была сыграть против японской соперницы Ишии. Однако теннисистка на игру так и не явилась, таким образом Шнайдер вышла в полуфинал «пятисотки».

В этом сезоне Диана Шнайдер выиграла три турнира в рамках WTA: 16-я ракетка мира выиграла турниры на грунте в Париже, на траве в Бад Хомбурге и на грунте в Будапеште.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.35, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 3.24.

Прогноз: Соперницы на кортах WTA ранее не встречались, это будет первый очный матч между китайской и российской теннисистками. Стоит ожидать результативной со стороны соперниц. Ставим на тотал больше 22.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.05.