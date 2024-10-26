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    Сможет ли Шнайдер дать бой седьмой ракетке мира?

    Чжэн — Шнайдер. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч 1/2 финала турнира в Токио 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чжэн — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в полуфинале турнира WTA Токио. Матч пройдёт 26 октября, начало — в 8:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжэн — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чжэн

    На турнире в Токио Чжэн Циньвэнь провела два матча, в стартовой игре японского розыгрыша Олимпийская чемпионка выиграла у хозяйки корта Моюки Учижима (7:5, 6:0).

    В битве за выход в полуфинал Циньвэнь переиграла на харде соперницу из Канады (6:0, 1:6, 6:3). На корте теннисистки провели 1 час 49 минут. В этом поединке седьмая ракетка планеты семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнта из девяти.

    Переда стартом на турнире в Токио Чжэн Циньвэнь сыграла на «тысячнике» в Ухани. В китайском розыгрыше китаянка дошла до финала, в котором уступила первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси.

    Прогнозы на теннис

    В этом сезоне Чжэн выиграла Олимпиаду и рейтинговый турнир в Палермо.

    В последних 30 матчах теннисного сезона Олимпийская чемпионкат потерпела 4 поражения, одержав при этом 26 побед.

    Шнайдер

    Диана Шнайдер вышла в полуфинал, сыграв по сути одну успешную игру на турнире в японском Токио. В стартовой игре соревнований российская теннисистка одержала уверенную победу над болгарской спортсменкой Викторией Томова (6:2, 6:2).

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    • В этом поединке Шнайдер два раза выполнила подачу навылет, дважды допустила двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

    Во втором круге теннисистка из России должна была сыграть против японской соперницы Ишии. Однако теннисистка на игру так и не явилась, таким образом Шнайдер вышла в полуфинал «пятисотки».

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    В этом сезоне Диана Шнайдер выиграла три турнира в рамках WTA: 16-я ракетка мира выиграла турниры на грунте в Париже, на траве в Бад Хомбурге и на грунте в Будапеште.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.35, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 3.24.

    Прогноз: Соперницы на кортах WTA ранее не встречались, это будет первый очный матч между китайской и российской теннисистками. Стоит ожидать результативной со стороны соперниц. Ставим на тотал больше 22.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.05.

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    Чжэн — Шнайдер: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шнайдер дать бой седьмой ракетке мира?
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