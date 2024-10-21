Немец Александр Зверев сыграет против австрийца Джоэла Шварцлера в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Шварцлер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша после Открытого чемпионата США до сих пор сыграл лишь на одном турнире ATP.

В начале октября Зверев прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у Маттиа Беллуччи и Таллона Грикспора, после чего сенсационно уступил Давиду Гоффену.

Но известно, что на китайский «тысячник» немецкий теннисист поехал не в оптимальном состоянии. Незадолго до этого у него обнаружили пневмонию.

Прогнозы на теннис

Зверев выигрывал турнир в Вене в 2021 году. В 2023-м он проиграл в четвертьфинале Андрею Рублеву.

Шварцлер

Австрийский теннисист тем временем получил wild card от организаторов домашнего турнира.

Шварцлер находится в четвертой сотне рейтинга — эту неделю он начал в статусе 347-й ракетки мира.

Сразу стоит сказать, что в этом году 18-летний теннисист почти не играл на харде. На этом покрытии он провел всего лишь шесть матчей на «фьючерсах» в начале сезона.

Лучшим результатом Шварцлера в 2024-м пока остается победа на грунтовом «челленджере» в Скопье (Северная Македония).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в предстоящей победе фаворита. На Шварцлера можно поставить за 14.75.

Прогноз: рискнем предположить, что Саша начнет венский турнир с разгромной победы. У соперника действительно отсутствует опыт выступлений на харде.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-6,5) за 2.20.