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    Сможет ли Зверев разгромить 347-ю ракетку мира?

    Зверев — Шварцлер. Ставка (к. 2.20) и прогноз на турнир в Вене 21 октября 2024 года

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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против австрийца Джоэла Шварцлера в первом круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Шварцлер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Вена. Мужчины 21 Октября 2024 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 19:00 Joel Schwaerzler

    Joel Schwaerzler

  • Вена. Мужчины
    •

    Зверев

    Саша после Открытого чемпионата США до сих пор сыграл лишь на одном турнире ATP.

    В начале октября Зверев прошел два раунда на «Мастерсе» в Шанхае — выиграл у Маттиа Беллуччи и Таллона Грикспора, после чего сенсационно уступил Давиду Гоффену.

    Но известно, что на китайский «тысячник» немецкий теннисист поехал не в оптимальном состоянии. Незадолго до этого у него обнаружили пневмонию.

    Прогнозы на теннис

    Зверев выигрывал турнир в Вене в 2021 году. В 2023-м он проиграл в четвертьфинале Андрею Рублеву.

    Шварцлер

    Австрийский теннисист тем временем получил wild card от организаторов домашнего турнира.

    Шварцлер находится в четвертой сотне рейтинга — эту неделю он начал в статусе 347-й ракетки мира.

    Сразу стоит сказать, что в этом году 18-летний теннисист почти не играл на харде. На этом покрытии он провел всего лишь шесть матчей на «фьючерсах» в начале сезона.

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    Лучшим результатом Шварцлера в 2024-м пока остается победа на грунтовом «челленджере» в Скопье (Северная Македония).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в предстоящей победе фаворита. На Шварцлера можно поставить за 14.75.

    Прогноз: рискнем предположить, что Саша начнет венский турнир с разгромной победы. У соперника действительно отсутствует опыт выступлений на харде.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-6,5) за 2.20.

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    Зверев — Шварцлер: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев разгромить 347-ю ракетку мира?
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