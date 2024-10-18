Россиянка Дарья Касаткина сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана в четвертьфинале турнира WTA Нинбо. Матч пройдёт 18 октября, начало — в 9:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Путинцева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Касаткина

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал WTA в Нинбо после того, как одержала волевую победу над чешской соперницей Катериной Синяковой (1:6, 6:3, 6:2). Поединок за выход в 1/4 длился 2 часа 5 минут.

В победном матче Касаткина реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 и допустила пять двойных ошибок.

На турнире в китайском Нинбо Касаткина посеяна под пятым номером. Россиянка одежрала 7 побед на турнирах женской теннисной ассоциации. На данный момент Дарья занимает 11 место в рейтинге WTA.

В текущем теннисном сезоне Дарья Касаткина завоевала титул в Истбурне. Теперь теннисистка из России движется к своему второму чемпионсту 2024. Впереди у Касаткиной битва за выход в полуфинал против казашки Юлии Путинцевой.

Прогнозы на теннис

«Следующая моя соперница будет непростой. Никто не любит встречаться с Юлей на корте — она играет очень разнообразно, всегда бьется до конца, и это будет интересный матч» — отметила Дарья Касаткина перед предстоящей игрой с Путинцевой.

Путинцева

32-я ракетка планеты Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал китайских соревнований после того, как уверенно разобралась со своей соперницей Эллой Зайдель из Германии (6:4, 6:4).

В победной встрече казахстанская спортсменка реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, выполнила семь подач навылет и допустила три двойные ошибки.

Вторая ракетка Казахстана в текущем теннисном сезоне два раза игра в финалах рейтинговых турниров. К примеру, в ОАЭ Юлия Путинцева остановилась в шаге от титула, проиграв в решающем матче полячке Магдалене Фреш (3:6, 6:3, 4:6).

В июне 2024-го Юлия Путинцева одержала своё первое чемпионство в нынешнем теннисном сезоне. На травяном покрытии в Бирмингеме казашка выиграла у австралийки Айлы Томлянович (6:1, 7:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.67, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 2.21.

Прогноз: В этом сезоне соперницы уже встречались между собой. На турнире в Мадриде Юлия Путинцева выиграла у Дарьи Касаткиной со счётом 2:1 (3:6, 6:2, 6:2). Возьмёт ли Дарья Касаткина реванш — вопрос времени. Однако в последних матчах Путинцева выглядит мощнее на фоне своих соперниц. Ставим на очередную победу теннисистки из Казахстана.

Рекомендуемая ставка: Фора Путинцевой (-2.5) с коэффициентом 1.86.