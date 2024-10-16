Корпач
Тамара Корпач — лаки-лузер китайского турнира в Нинбо. Дело в том, что немецкая теннисистка не смогла пройти квалификацию, проиграв в решающей игре за выход в основную сетку россиянке Камилле Рахимовой (0:6, 3:6).
Однако по стечению обстоятельств и дополнительным показателям Корпач всё же сохранила себе место в первом круге состязаний.
В первом круге WTA Нинбо немка одержала волевую победу над соперницей Анной Бондарь из Венгрии (6:7, 7:6, 6:4). На корте соперницы отдали много сил, сыграв 3 часа 35 минут.
В рейтинге WTA Тамара Корпач занимает 129 место.
Андреева
Мирра Андреева с лёгкостью вышла во второй круг соревновний в китайском Нинбо. В стартовой игре 17-летняя российская теннисистка нанесла сокрушительное поражение сопернице из США — Варваре Лепченко, выиграв в двух сетах (6:2, 6:0).
На данный момент Мирра Андреева занимает 19 место в рейтинге WTA. Лучшим результатом россиянки является успешное выступление в Открытом чемпионате Франции — 2024. На «Ролан Гаррос» Мирра Андреева добралась до полуфинала.
Мирра Андреева в последних встречах чередует победы и поражения. До старта в поединке против Лепченко, россиянка выступала против своей сестры на соревнованиях в Бендерах.
Мирра Андреева занимает 19 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Мирру Андрееву в этом матче можно поставить за 1.02, победу Тамары Корпач букмекеры предлагают за 8.80.
Прогноз: Предстоящий матч не вызывает никаких сомнений в победе российской теннисистки. Ставим на победу Мирры Андреевой и проход в четвертьфинал турнира.
- 1.92Чжан — Карацев: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
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Рекомендуемая ставка: Фора Мирры Андреевой (-8) с коэффициентом 2.13.