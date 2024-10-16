Россиянка Мирра Андреева сыграет против немки Тамары Корпач во втором круге турнира WTA Нинбо. Матч пройдёт 16 октября, начало — в 5:00 мск. Ставка и прогноз на матч Корпач — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Корпач

Тамара Корпач — лаки-лузер китайского турнира в Нинбо. Дело в том, что немецкая теннисистка не смогла пройти квалификацию, проиграв в решающей игре за выход в основную сетку россиянке Камилле Рахимовой (0:6, 3:6).

Однако по стечению обстоятельств и дополнительным показателям Корпач всё же сохранила себе место в первом круге состязаний.

В первом круге WTA Нинбо немка одержала волевую победу над соперницей Анной Бондарь из Венгрии (6:7, 7:6, 6:4). На корте соперницы отдали много сил, сыграв 3 часа 35 минут.

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Тамара Корпач занимает 129 место.

Андреева

Мирра Андреева с лёгкостью вышла во второй круг соревновний в китайском Нинбо. В стартовой игре 17-летняя российская теннисистка нанесла сокрушительное поражение сопернице из США — Варваре Лепченко, выиграв в двух сетах (6:2, 6:0).

На данный момент Мирра Андреева занимает 19 место в рейтинге WTA. Лучшим результатом россиянки является успешное выступление в Открытом чемпионате Франции — 2024. На «Ролан Гаррос» Мирра Андреева добралась до полуфинала.

Мирра Андреева в последних встречах чередует победы и поражения. До старта в поединке против Лепченко, россиянка выступала против своей сестры на соревнованиях в Бендерах.

Мирра Андреева занимает 19 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Мирру Андрееву в этом матче можно поставить за 1.02, победу Тамары Корпач букмекеры предлагают за 8.80.

Прогноз: Предстоящий матч не вызывает никаких сомнений в победе российской теннисистки. Ставим на победу Мирры Андреевой и проход в четвертьфинал турнира.

Рекомендуемая ставка: Фора Мирры Андреевой (-8) с коэффициентом 2.13.