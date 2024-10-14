Вавринка
Стэн на прошлой неделе провел два матча на «Мастерсе» в Шанхае и впервые в этом году выиграл матч на харде.
В первом круге швейцарский теннисист одержал победу над французом Джованни Мпетши-Перрикаром со счетом 7:6, 7:6.
Дальше было поражение от Флавио Коболли — 7:6, 6:7, 3:6. Но здесь важно добавить, что в третьем сете судья на вышке допустил ужасную ошибку в пользу итальянца: в начале второго гейма Коболли пробил в аут, но арбитр почему-то не ввел счет в планшет. Вавринка проиграл этот гейм, который в итоге стал ключевым.
Но в любом случае теннис 39-летнего Вавринки оставил очень приятное впечатление. Несмотря на возраст, он по-прежнему остается неприятным соперником почти для любого игрока из топ-50.
Накашима
Брэндон тем временем не очень удачно провел недавние турниры, упустив возможность дебютировать в топ-30.
В Токио Накашима после победы над Фрэнсисом Тиафо проиграл французу Юго Эмберу (3:6, 2:6).
Но главным разочарованием стало поражение от японца Есукэ Ватануки (6:7, 3:6) во втором круге «Мастерса» в Шанхае.
Вполне вероятно, что это начало спада после довольно успешного периода. Накашима хорошо провел североамериканскую серию турниров, выиграл сразу три матча в рамках Кубка Дэвиса и дошел до полуфинала в китайском Ханчжоу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 2.79, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: в прошлом году Стэн выиграл у американца в Цинциннати со счетом 6:3, 6:7, 6:3.
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Скорее всего, приблизительно по такому же сценарию пройдет и предстоящий матч — теннисистам наверняка понадобится дополнительный сет. Правда, не факт, что на этот раз выиграет 39-летний швейцарец.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.96.