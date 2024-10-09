Россиянка Мирра Андреева сыграет против россиянки Эрики Андреевой во втором круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 9 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Андреева

Впервые в рамках WTA-тура сестринское дерби — Мирра Андреева сразится против своей сестры Эрики на кортах китайской Ухани. Это будет их первая очная встреча на уровне женской теннисной ассоциации. На старте турнира Мирра Андреева преодолела барьер в лице Ван Сиюй (7:6, 6:3).

Стоит отметить, что 17-летняя Мирра находится в одной победе до достижения уникального рекордного показателя. Таким образом Мирра одержала 11 победу в сезоне на турнирах категории WTA 1000. Андреевой удалось повторить рекорд американки Коко Гауфф, которое она установила в 2021.

Мирра уже назвала предстоящий поединок против сестры кошмаром и большим стрессом для обеих сторон.

«Игра против нее будет похожа на страшный сон. Это будет довольно странный матч, так как она будет знать, что я собираюсь делать на корте, и наоборот. Полагаю, что зрителям будет интересно наблюдать за игрой, но для нас обеих все это станет самым настоящим стрессом» — отмечает Мирра Андреева.

Прогнозы на теннис

Мирра Андреева поднялась в топ-20 рейтинга WTA и теперь занимает 19 место. В теннисном сезоне 2024 Мирра Андреева сражалась в полуфинале Большого шлема, взяла титул WTA, завоевала серебро на Олимпийских играх в паре с Дианой Шнайдер из России.

Андреева

20-летняя Эрика Андреева старше своей сестры на три года, но карьера российской теннисистки балансирует на грани первой сотни рейтинга. Лучшее достижение Эрики Андреевой — выход в четвертьфинал турнир в Мексике.

В основную сетку соревнований в Ухане Эрика Андреева пробилась через квалификацию. В первой игре китайского «тысячника» россиянка переиграла немку Тамару Корпач (6:2, 4:6, 7:5), но проиграла украинке Лесе Цуренко (6:7, 5:7).

Несмотря на проигрыш Эрика Андреева всё же получила возможность ещё раз сыграть в основной сетке турнира в Ухане и получила статус лаки-лузера соревнований.

Таким образом Эрика Андреева вышла в основную сетку, в первом круге 20-летняя теннисистка выиграла у Даяны Ястремской из Украины (7:5, 6:4).

На данный момент Эрика Андреева занимает 70 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Мирру Андрееву в этом матче можно поставить за 1.18, победу Эрики Андреевой букмекеры предлагают за 4.90.

Прогноз: Это будет интересный поеднок, в котором скорее всего выиграет Мирра Андреева. Мы не будем рисковать и сыграем на результативности матча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.40.