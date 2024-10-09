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    Кто одержит победу в сестринском дерби?

    Андреева — Андреева. Ставка (к. 2.40) и прогноз на матч второго круга турнира в Ухане 9 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Андреева
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    Мирра Андреева.
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против россиянки Эрики Андреевой во втором круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 9 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Андреева

    Впервые в рамках WTA-тура сестринское дерби — Мирра Андреева сразится против своей сестры Эрики на кортах китайской Ухани. Это будет их первая очная встреча на уровне женской теннисной ассоциации. На старте турнира Мирра Андреева преодолела барьер в лице Ван Сиюй (7:6, 6:3).

    Стоит отметить, что 17-летняя Мирра находится в одной победе до достижения уникального рекордного показателя. Таким образом Мирра одержала 11 победу в сезоне на турнирах категории WTA 1000. Андреевой удалось повторить рекорд американки Коко Гауфф, которое она установила в 2021.

    Мирра уже назвала предстоящий поединок против сестры кошмаром и большим стрессом для обеих сторон.

    «Игра против нее будет похожа на страшный сон. Это будет довольно странный матч, так как она будет знать, что я собираюсь делать на корте, и наоборот. Полагаю, что зрителям будет интересно наблюдать за игрой, но для нас обеих все это станет самым настоящим стрессом» — отмечает Мирра Андреева.

    Прогнозы на теннис

    Мирра Андреева поднялась в топ-20 рейтинга WTA и теперь занимает 19 место. В теннисном сезоне 2024 Мирра Андреева сражалась в полуфинале Большого шлема, взяла титул WTA, завоевала серебро на Олимпийских играх в паре с Дианой Шнайдер из России.

    Андреева

    20-летняя Эрика Андреева старше своей сестры на три года, но карьера российской теннисистки балансирует на грани первой сотни рейтинга. Лучшее достижение Эрики Андреевой — выход в четвертьфинал турнир в Мексике.

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    • В основную сетку соревнований в Ухане Эрика Андреева пробилась через квалификацию. В первой игре китайского «тысячника» россиянка переиграла немку Тамару Корпач (6:2, 4:6, 7:5), но проиграла украинке Лесе Цуренко (6:7, 5:7).

    Несмотря на проигрыш Эрика Андреева всё же получила возможность ещё раз сыграть в основной сетке турнира в Ухане и получила статус лаки-лузера соревнований.

    Таким образом Эрика Андреева вышла в основную сетку, в первом круге 20-летняя теннисистка выиграла у Даяны Ястремской из Украины (7:5, 6:4).

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    На данный момент Эрика Андреева занимает 70 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Мирру Андрееву в этом матче можно поставить за 1.18, победу Эрики Андреевой букмекеры предлагают за 4.90.

    Прогноз: Это будет интересный поеднок, в котором скорее всего выиграет Мирра Андреева. Мы не будем рисковать и сыграем на результативности матча.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.40.

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    Андреева — Андреева: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на теннис. Кто одержит победу в сестринском дерби?
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