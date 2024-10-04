Американец Томми Пол сыграет против итальянца Фабио Фоньини во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Фоньини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пол

Томми после US Open должен был сыграть на выставочном Кубке Лейвера, но в итоге не поехал в Берлин из-за повреждения.

Американец успел восстановиться к недавнему турниру в Токио, но в итоге он стал одним из главных неудачников в столице Японии.

Сначала Пол выиграл у итальянца Маттео Арнальди, после чего проиграл чеху Томашу Махачу на решающем тай-брейке.

Кажется, Пол действительно начинает жестко комплексовать и волноваться, когда приближается к топ-10. Эту неделю он проводит в статусе 13-й ракетки мира.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Пол дошел до четвертого круга на «тысячнике» в Шанхае.

Фоньини

Фабио тем временем выиграл в первом круге у Лучано Дардери — 6:4, 6:7, 6:4.

Как и ожидалось, 37-летний Фоньини сумел воспользоваться неопытностью молодого соотечественника, которому пока с трудом даются матчи на харде.

При этом Фоньини прервал серию из четырех поражений: после неудачного матча против Александра Мюллера в полуфинале «челленджера» в Сан-Марино он не прошел первый раунд на US Open и в китайском Чэнду, а также проиграл в квалификации турнира в Пекине.

В текущем сезоне Фоньини пока ни разу не выигрывал на харде больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.10, победу Фоньини букмекеры предлагают за 8.10.

Прогноз: в конце мая Томми разгромил Фабио на «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:0, 6:2. Сложно даже представить, что у американца будут проблемы в матче с итальянцем на твердом покрытии.

Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов меньше 19,5 за 1.92.