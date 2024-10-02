Линетт
Магда Линетт на турнире в Польше уже провела два матча, одержав две победу. В первом круге соревнований 45-я ракетка мира выиграла у японской соперницы Моюка Учижима (6:4, 4:6, 6:3).
В этой встреча польская теннисистка выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.
Во втором туре «тысячника» в Пекине Линетт добилась победы над итальянок Ясмин Паолини (6:4, 6:0).
Магда Линетт в рейтинге WTA занимает 45 место.
Андреева
Для Мирры Андреевой «Мастерс» в Пекине начался со второго круга, а противостояла россиянке румынка Ирина-Камелия Бегу. Встреча завершилась победой Андреевой (6:7, 6:1, 6:1).
В третьем раунде соревнований Мирра Андреева выиграла у хорватки Донны Векич (3:6, 6:4, 6:4). Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.
В третьем круге россиянка два раза подала навылет, допустила семь ошибок на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
Мирра Андреева в рейтинге WTA занимает 22 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.54, победу Векич букмекеры предлагают за 2.49.
Прогноз: Линетт и Андреева сыграли между собой два раза: в 2023-м в Мадриде Андреева выиграла у своей соперницы (6:3, 6:3). На Олимпийских играх в Париже в этом году сильнее уже оказалась Линетт (6:3, 6:4). В среднем за матч теннисистки выбивают тотал 18.
- 1.92Медведев — Алькарас: прогноз и ставкаЗавтра в 11:00
- 2.19Беллуччи — Карацев: прогноз и ставкаЗавтра в 10:00
- 1.99Соболенко — Киз: прогноз и ставкаПослезавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 с коэффициентом 1.88.