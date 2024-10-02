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    Андреева перевесит чашу весов в свою пользу?

    Линетт — Андреева. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч четвёртого круга турнира в Пекине 2 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Линетт — Андреева
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против Магды Линетт из Польши в четвёртом круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 2 октября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Линетт — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Линетт

    Магда Линетт на турнире в Польше уже провела два матча, одержав две победу. В первом круге соревнований 45-я ракетка мира выиграла у японской соперницы Моюка Учижима (6:4, 4:6, 6:3).

    В этой встреча польская теннисистка выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Прогнозы на теннис

    Во втором туре «тысячника» в Пекине Линетт добилась победы над итальянок Ясмин Паолини (6:4, 6:0).

    Магда Линетт в рейтинге WTA занимает 45 место.

    Андреева

    Для Мирры Андреевой «Мастерс» в Пекине начался со второго круга, а противостояла россиянке румынка Ирина-Камелия Бегу. Встреча завершилась победой Андреевой (6:7, 6:1, 6:1).

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  • Сегодня

    • В третьем раунде соревнований Мирра Андреева выиграла у хорватки Донны Векич (3:6, 6:4, 6:4). Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

    В третьем круге россиянка два раза подала навылет, допустила семь ошибок на собственной подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

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    Мирра Андреева в рейтинге WTA занимает 22 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.54, победу Векич букмекеры предлагают за 2.49.

    Прогноз: Линетт и Андреева сыграли между собой два раза: в 2023-м в Мадриде Андреева выиграла у своей соперницы (6:3, 6:3). На Олимпийских играх в Париже в этом году сильнее уже оказалась Линетт (6:3, 6:4). В среднем за матч теннисистки выбивают тотал 18.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 с коэффициентом 1.88.

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    Линетт — Андреева: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на теннис. Андреева перевесит чашу весов в свою пользу?
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