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    Хватит ли Рублеву двух сетов для победы над Каррено-Бустой?

    Рублев — Каррено-Буста. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Пекине 26 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Каррено-Буста
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Мужчины 26 Сентября 2024 года

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •  Андрей Рублёв 05:00 Пабло Карреньо-Буста

    Пабло Карреньо-Буста

  • Испания
    •

    Рублев

    Андрей на прошлой неделе планировал сыграть в китайском Ханчжоу, но в итоге отказался от участия в турнире.

    По всей видимости, российский теннисист стал прислушиваться к мнению окружающих, которые постоянно говорят о том, что ему надо хотя бы изредка делать перерывы.

    Свой предыдущий матч Рублев провел на Открытом чемпионате США. На этот раз он остановился в четвертом круге, проиграв болгарину Григору Димитрову.

    Но в целом Рублев достойно провел серию турниров в Северной Америке. Его главным успехом стал выход в финал «Мастерса» в Монреале.

    Прогнозы на теннис

    Рублева можно долго критиковать, но факт остается фактом — он по-прежнему входит в элитную компанию мужского тенниса.

    Каррено-Буста

    Пабло тем временем заявился на пекинский турнир по защищенному рейтингу.

    Испанский теннисист пропустил почти полтора года из-за неприятной травмы локтя.

    Возвращение было непростым, но уже в прошлом месяце стало ясно, что ему все-таки удалось набрать оптимальную форму.

    В середине августа Каррено-Буста прошел два раунда на «Матсерсе» в Цинциннати — выиграл у Себастьяна Корды и Макса Перселла, после чего уступил Саше Звереву со счетом 5:7, 6:7.

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    Кроме того, 33-летний Каррено-Буста дошел до полуфинала на турнире в Уинстон-Сейлеме. Здесь случилась небольшая неприятность: ему не удалось доиграть из-за повреждения матч 1/2 финала против Алекса Микельсена.

    Еще через несколько дней Пабло проиграл французу Артуру Казо на старте US Open. Но проблема, по всей видимости, оказалась несерьезной — в середине сентября Каррено-Буста сыграл за сборную Испании в Кубке Дэвиса. В своем единственном матче он одержал победу над австралийцем Джорданом Томпсоном.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: Андрея ведет 4-0 в личных встречах с испанцем. Правда, последний раз они играли еще в 2019 году.

    Скорее всего, Рублев снова обыграет Каррено-Бусту, но не факт, что ему хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 1.97.

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    Рублев — Каррено-Буста: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 26.09.2024. Прогнозы на теннис. Хватит ли Рублеву двух сетов для победы над Каррено-Бустой?
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