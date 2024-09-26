Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей на прошлой неделе планировал сыграть в китайском Ханчжоу, но в итоге отказался от участия в турнире.

По всей видимости, российский теннисист стал прислушиваться к мнению окружающих, которые постоянно говорят о том, что ему надо хотя бы изредка делать перерывы.

Свой предыдущий матч Рублев провел на Открытом чемпионате США. На этот раз он остановился в четвертом круге, проиграв болгарину Григору Димитрову.

Но в целом Рублев достойно провел серию турниров в Северной Америке. Его главным успехом стал выход в финал «Мастерса» в Монреале.

Прогнозы на теннис

Рублева можно долго критиковать, но факт остается фактом — он по-прежнему входит в элитную компанию мужского тенниса.

Каррено-Буста

Пабло тем временем заявился на пекинский турнир по защищенному рейтингу.

Испанский теннисист пропустил почти полтора года из-за неприятной травмы локтя.

Возвращение было непростым, но уже в прошлом месяце стало ясно, что ему все-таки удалось набрать оптимальную форму.

В середине августа Каррено-Буста прошел два раунда на «Матсерсе» в Цинциннати — выиграл у Себастьяна Корды и Макса Перселла, после чего уступил Саше Звереву со счетом 5:7, 6:7.

Кроме того, 33-летний Каррено-Буста дошел до полуфинала на турнире в Уинстон-Сейлеме. Здесь случилась небольшая неприятность: ему не удалось доиграть из-за повреждения матч 1/2 финала против Алекса Микельсена.

Еще через несколько дней Пабло проиграл французу Артуру Казо на старте US Open. Но проблема, по всей видимости, оказалась несерьезной — в середине сентября Каррено-Буста сыграл за сборную Испании в Кубке Дэвиса. В своем единственном матче он одержал победу над австралийцем Джорданом Томпсоном.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 4.40.

Прогноз: Андрея ведет 4-0 в личных встречах с испанцем. Правда, последний раз они играли еще в 2019 году.

Скорее всего, Рублев снова обыграет Каррено-Бусту, но не факт, что ему хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 1.97.