Представители Казахстана Александр Шевченко и Михаил Кукушкин встретятся во втором круге турнира в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кукушкин — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кукушкин

Это первый случай в сезоне, когда Михаил прошел раунд на турнире ATP.

До сих пор в этом году он играл, в основном, на «челленджерах». Но на этой неделе уже можно было убедиться в том, что теннисист из Казахстана по-прежнему способен конкурировать с соперниками из топ-100.

Кукушкин начал турнир с победы над Лучано Дардери — 6:3, 6:4. Сенсацией это сложно назвать, учитывая хотя бы тот факт, что итальянец действительно слабо играет на харде.

Прогнозы на теннис

В этом матче 36-летнего Кукушкина выручила, прежде всего, эффективная игра на приеме — соперник позволил ему реализовать четыре брейк-пойнта.

Шевченко

Александр в первом круге спокойно выиграл у аргентинца Марко Трунгеллити — 6:1, 6:1.

Здесь стоит признать, что Шевченко просто повезло с первым соперником. Пока рано говорить о том, что он наконец-то набрал форму.

Результаты еще одного представителя Казахстана можно описать одним словом — катастрофа.

После февральского турнира в Роттердаме Шевченко пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

Например, летом 58-я ракетка мира одержал лишь три победы, пройдя первый круг на Мальорке, в Гамбурге и на US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кукушкина в этом матче можно поставить за 2.13, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: конечно, это будет больно, но всё указывает на то, что опытнейший Кукушкин воспользуется проблемами соотечественника. Вполне вероятно, что Михаилу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Кукушкина за 2.13.