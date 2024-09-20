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    Сможет ли Шевченко выиграть у Кукушкина?

    Кукушкин — Шевченко: прогноз и ставка — 20.09.2024

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    Прогноз и ставки на Кукушкин — Шевченко
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    Александр Шевченко
    Представители Казахстана Александр Шевченко и Михаил Кукушкин встретятся во втором круге турнира в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кукушкин — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кукушкин

    Это первый случай в сезоне, когда Михаил прошел раунд на турнире ATP.

    До сих пор в этом году он играл, в основном, на «челленджерах». Но на этой неделе уже можно было убедиться в том, что теннисист из Казахстана по-прежнему способен конкурировать с соперниками из топ-100.

    Кукушкин начал турнир с победы над Лучано Дардери — 6:3, 6:4. Сенсацией это сложно назвать, учитывая хотя бы тот факт, что итальянец действительно слабо играет на харде.

    Прогнозы на теннис

    В этом матче 36-летнего Кукушкина выручила, прежде всего, эффективная игра на приеме — соперник позволил ему реализовать четыре брейк-пойнта.

    Шевченко

    Александр в первом круге спокойно выиграл у аргентинца Марко Трунгеллити — 6:1, 6:1.

    Здесь стоит признать, что Шевченко просто повезло с первым соперником. Пока рано говорить о том, что он наконец-то набрал форму.

    Результаты еще одного представителя Казахстана можно описать одним словом — катастрофа.

    После февральского турнира в Роттердаме Шевченко пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

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    Например, летом 58-я ракетка мира одержал лишь три победы, пройдя первый круг на Мальорке, в Гамбурге и на US Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кукушкина в этом матче можно поставить за 2.13, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: конечно, это будет больно, но всё указывает на то, что опытнейший Кукушкин воспользуется проблемами соотечественника. Вполне вероятно, что Михаилу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Кукушкина за 2.13.

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