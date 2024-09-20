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    Качмазов выйдет в четвертьфинал в Чэнду?

    Качмазов — Даниэль: прогноз и ставка — 20.09.2024

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    Прогноз и ставки на Качмазов — Даниэль
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    Алибек Качмазов
    Россиянин Алибек Качмазов сыграет против японца Таро Даниэля во втором круге турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Качмазов — Даниэль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Качмазов

    Алибек впервые в сезоне и четвертый раз в карьере играет в основной сетке турнира ATP.

    В квалификации российский теннисист выиграл у южнокорейца Хон Сон Чхана (6:4, 6:1) и китайца Цуй Цзе (6:3, 6:2).

    В основной сетке Качмазов начал с победы над Александром Ковачевичем, который в этом году закрепился в топ-100.

    Прогнозы на теннис

    Вопреки ожиданиям, 22-летнему Качмазову хватило двух сетов для победы над американским теннисистом — 6:4, 7:6.

    Алибек занимает 252-е место в рейтинге ATP.

    Даниэль

    Таро тем временем в первом круге выиграл у Лоренцо Сонего — 6:4, 7:5.

    Как ни крути, а это сенсация, учитывая недавние результаты японского теннисиста.

    Даниэль выиграл матч на уровне основной сетки ATP впервые с конца апреля, когда он прошел раунд на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде.

    После этого у представителя Страны восходящего солнца была просто ужасная серия поражений, из-за которой он свалился в конец первой сотни рейтинга.

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    Лучшим результатом Даниэля в 2024-м пока остается неожиданный выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Качмазова в этом матче можно поставить за 2.18, победу Даниэля букмекеры предлагают за 1.69.

    Прогноз: не надо сильно обращать внимание на рейтинг Алибека, очень часто это только вводит в заблуждение. Россиянин способен выиграть у японского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Качмазова за 2.18.

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    Качмазов — Даниэль: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на теннис. Качмазов выйдет в четвертьфинал в Чэнду?
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