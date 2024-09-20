Качмазов
Алибек впервые в сезоне и четвертый раз в карьере играет в основной сетке турнира ATP.
В квалификации российский теннисист выиграл у южнокорейца Хон Сон Чхана (6:4, 6:1) и китайца Цуй Цзе (6:3, 6:2).
В основной сетке Качмазов начал с победы над Александром Ковачевичем, который в этом году закрепился в топ-100.
Вопреки ожиданиям, 22-летнему Качмазову хватило двух сетов для победы над американским теннисистом — 6:4, 7:6.
Алибек занимает 252-е место в рейтинге ATP.
Даниэль
Таро тем временем в первом круге выиграл у Лоренцо Сонего — 6:4, 7:5.
Как ни крути, а это сенсация, учитывая недавние результаты японского теннисиста.
Даниэль выиграл матч на уровне основной сетки ATP впервые с конца апреля, когда он прошел раунд на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде.
После этого у представителя Страны восходящего солнца была просто ужасная серия поражений, из-за которой он свалился в конец первой сотни рейтинга.
Лучшим результатом Даниэля в 2024-м пока остается неожиданный выход в финал турнира в новозеландском Окленде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Качмазова в этом матче можно поставить за 2.18, победу Даниэля букмекеры предлагают за 1.69.
Прогноз: не надо сильно обращать внимание на рейтинг Алибека, очень часто это только вводит в заблуждение. Россиянин способен выиграть у японского теннисиста.
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Рекомендуемая ставка: победа Качмазова за 2.18.