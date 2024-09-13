Латвийка Алена Остапенко сыграет против Марины Стакушич из Канады во втором круге турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 13 сентября, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Стакушич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Остапенко

Алена вместе с украинкой Людмилой Киченок на прошлой неделе выиграла US Open в парном разряде, но при этом недавние турниры в одиночке она провела максимально неудачно.

На американском мэйджоре Остапенко не прошла даже первый круг, уступив японке Наоми Осаке со счетом 3:6, 2:6.

Еще более неприятным и неожиданным стало поражение от армянки Элины Аванесян на «тысячнике» в Цинциннати.

На престижном турнире в Торонто 12-я ракетка мира начала с волевой победы над Паулой Бадосой. Но уже в следующем матче Остапенко уступила американке Тейлор Таунсенд со счетом 2:6, 1:6.

Прогнозы на теннис

Спад у Алёны начался вскоре после Уимблдона, на котором она дошла до четвертьфинала.

Стакушич

Марина в первом раунде одержала победу над словацкой теннисисткой Каролиной Шмидловой — 6:2, 6:4.

Стакушич прервала серию из четырех поражений. Перед этим она уступила Таунсенд во втором круге в Торонто и не выиграла ни одного матча в Цинциннати, на US Open и турнире WTA 125 в Гвадалахаре.

В этом году 19-летняя Стакушич пока одержала лишь одну победу на уровне основной сетки WTA 250 и выше.

Также стоит отметить, что Марина в этом году до сих пор прошла дальше второго круга только на двух небольших турнирах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Стакушич букмекеры предлагают за 5.15.

Прогноз: скорее всего, на этот раз у Алены не будет серьезных проблем. Стакушич, может, и талантлива, но опыта ей пока явно не хватает.

Рекомендуемая ставка: победа Остапенко + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.