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    Остапенко снова проиграет?

    Остапенко — Стакушич: прогноз и ставка — 13.09.2024

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    Прогноз и ставки на Остапенко — Стакушич
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    Алена Остапенко
    Латвийка Алена Остапенко сыграет против Марины Стакушич из Канады во втором круге турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 13 сентября, начало — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч Остапенко — Стакушич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Остапенко

    Алена вместе с украинкой Людмилой Киченок на прошлой неделе выиграла US Open в парном разряде, но при этом недавние турниры в одиночке она провела максимально неудачно.

    На американском мэйджоре Остапенко не прошла даже первый круг, уступив японке Наоми Осаке со счетом 3:6, 2:6.

    Еще более неприятным и неожиданным стало поражение от армянки Элины Аванесян на «тысячнике» в Цинциннати.

    На престижном турнире в Торонто 12-я ракетка мира начала с волевой победы над Паулой Бадосой. Но уже в следующем матче Остапенко уступила американке Тейлор Таунсенд со счетом 2:6, 1:6.

    Прогнозы на теннис

    Спад у Алёны начался вскоре после Уимблдона, на котором она дошла до четвертьфинала.

    Стакушич

    Марина в первом раунде одержала победу над словацкой теннисисткой Каролиной Шмидловой — 6:2, 6:4.

    Стакушич прервала серию из четырех поражений. Перед этим она уступила Таунсенд во втором круге в Торонто и не выиграла ни одного матча в Цинциннати, на US Open и турнире WTA 125 в Гвадалахаре.

    В этом году 19-летняя Стакушич пока одержала лишь одну победу на уровне основной сетки WTA 250 и выше.

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    Также стоит отметить, что Марина в этом году до сих пор прошла дальше второго круга только на двух небольших турнирах.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Остапенко в этом матче можно поставить за 1.21, победу Стакушич букмекеры предлагают за 5.15.

    Прогноз: скорее всего, на этот раз у Алены не будет серьезных проблем. Стакушич, может, и талантлива, но опыта ей пока явно не хватает.

    Рекомендуемая ставка: победа Остапенко + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.

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    Остапенко — Стакушич: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на теннис. Остапенко снова проиграет?
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