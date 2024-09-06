Американка Эмма Наварро сыграет против беларуски Арины Соболенко в полуфинале US Open. Матч пройдёт 5 сентября, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Наварро — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Наварро

Американская теннисистка Эмма Наварро первой вышла в полуфинал US Open, в полуфинале спортсменка в двух сетах переиграла испанскую соперницу Паулу Бадоса (6:2, 7:5).

Стоит отметить, что Эмма Наварро уступала во втором сете со счёом 1:5, но в итоге смогла потом выиграть шесть геймов подряд и завершить игру в свою пользу. Таким образом американка вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата США.

Наварро впервые в своей карьере вышла в полуфинала турниров серии «Большого шлема».

Ранее Эмма Наварро выиграла у действующей чемпионки US Open Коко Гауфф (6:3, 4:6, 6:3).

На турнире «Большого шлема» американка также выиграла у Марты Костюк из Украины (6:4, 4:6, 6:3), Аранчи Рус из Нидерланд (6:1, 6:1) и Анны Блинковой из России (6:1, 6:1).

На данный момент Эмма Наварро занимает 12 место в рейтинге WTA.

Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выбила из розыгрыша US Open олимпийскую чемпионку Жен Циньвэнь из Китая (6:1, 6:2). На корте теннисистки провели 1 час 14 минут.

В четвертьфинальном матче нью-йоркского «мейджора» Арина Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта.

На стадии четвертьфинала Соболенко выиграла у Элисе Мертенс из Бельгии (6:2, 6:4). На более ранних стадиях беларуска оказалась сильнее Екатерины Александровой (2:6, 6:1, 6:2), Лючии Бронцетти (6:3, 6:1) и Присциллы Хон (6:3, 6:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.26, победу Наварро букмекеры предлагают за 4.12.

Прогноз: Арина Соболенко уверенно шагает по турнирной сетке на Открытом чемпионате США. Беларуска вполне может одержать очередную победу на US Open и пройти в полуфинал «мейджора».

Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой (-4.5) с коэффициентом 1