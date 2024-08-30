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    Мухова может остановить бывшую чемпионку турнира?

    Осака — Мухова. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч «US Open» 30 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Осака — Мухова
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    Каролина Мухова
    Японка Наоми Осака и чешка Каролина Мухова встретятся во втором круге «US Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч Осака — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Наоми Осака

    Когда только стала известная сетка турнира, то многие высказались, что у Осаки один из самых сложных путей к потенциальному титулу.

    Японке никак не получалось выписать в первых двух раундах относительно легких соперниц, поэтому пришлось играть с Остапенко, а сейчас на очереди Мухова.

    Нужно отдать должное, но против латышской теннисистки Наоми провела образцовый матч и победила без особых проблем.

    Матч против чешки вполне может сложиться по подобному сценарию, поскольку сейчас она явно не выглядит так, как год назад, когда играла в финале «Уимблдона».

    Каролина Мухова

    За текущий сезон Мухова растеряла свои позиции после прошлого удачного сезона, но при этом её новый уровень игры по-прежнему никуда не делся.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Все беды от отсутствия стабильности, на которую повлияли всевозможные повреждения, а также не совсем верная стратегия подготовки к новому сезону.

    В первой игре на кортах в Нью-Йорке Каролине выпало играть против Кэти Волынец, явно не тянущую на роль той теннисистки, которая способна останавливать спортсменок из топ-50.

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    Уже во втором круге чешке предстоит серьезный экзамен, который она может и не выдержать, если Наоми продолжит играть практически без ошибок.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в японку в этом поединке: победа Осаки — 1.74, победа Муховой — 2.10.

    Прогноз: У Осаки куда больше шансов пройти дальше

    Ставка: П1 за 1.74

    Альтернативный прогноз: Игра будет напряженной

    Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.24

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    Осака — Мухова: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на теннис. Мухова может остановить бывшую чемпионку турнира?
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