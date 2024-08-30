Наоми Осака
Когда только стала известная сетка турнира, то многие высказались, что у Осаки один из самых сложных путей к потенциальному титулу.
Японке никак не получалось выписать в первых двух раундах относительно легких соперниц, поэтому пришлось играть с Остапенко, а сейчас на очереди Мухова.
Нужно отдать должное, но против латышской теннисистки Наоми провела образцовый матч и победила без особых проблем.
Матч против чешки вполне может сложиться по подобному сценарию, поскольку сейчас она явно не выглядит так, как год назад, когда играла в финале «Уимблдона».
Каролина Мухова
За текущий сезон Мухова растеряла свои позиции после прошлого удачного сезона, но при этом её новый уровень игры по-прежнему никуда не делся.
Все беды от отсутствия стабильности, на которую повлияли всевозможные повреждения, а также не совсем верная стратегия подготовки к новому сезону.
В первой игре на кортах в Нью-Йорке Каролине выпало играть против Кэти Волынец, явно не тянущую на роль той теннисистки, которая способна останавливать спортсменок из топ-50.
Уже во втором круге чешке предстоит серьезный экзамен, который она может и не выдержать, если Наоми продолжит играть практически без ошибок.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в японку в этом поединке: победа Осаки — 1.74, победа Муховой — 2.10.
Прогноз: У Осаки куда больше шансов пройти дальше
- 1.98Марожан — Медведев: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.07Рыбакина — Понше: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.30Свентек — Сибахара: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 1.74
Альтернативный прогноз: Игра будет напряженной
Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.24