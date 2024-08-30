Японка Наоми Осака и чешка Каролина Мухова встретятся во втором круге «US Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч Осака — Мухова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Наоми Осака

Когда только стала известная сетка турнира, то многие высказались, что у Осаки один из самых сложных путей к потенциальному титулу.

Японке никак не получалось выписать в первых двух раундах относительно легких соперниц, поэтому пришлось играть с Остапенко, а сейчас на очереди Мухова.

Нужно отдать должное, но против латышской теннисистки Наоми провела образцовый матч и победила без особых проблем.

Матч против чешки вполне может сложиться по подобному сценарию, поскольку сейчас она явно не выглядит так, как год назад, когда играла в финале «Уимблдона».

Каролина Мухова

За текущий сезон Мухова растеряла свои позиции после прошлого удачного сезона, но при этом её новый уровень игры по-прежнему никуда не делся.

Прогнозы и ставки на US Open

Все беды от отсутствия стабильности, на которую повлияли всевозможные повреждения, а также не совсем верная стратегия подготовки к новому сезону.

В первой игре на кортах в Нью-Йорке Каролине выпало играть против Кэти Волынец, явно не тянущую на роль той теннисистки, которая способна останавливать спортсменок из топ-50.

Уже во втором круге чешке предстоит серьезный экзамен, который она может и не выдержать, если Наоми продолжит играть практически без ошибок.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в японку в этом поединке: победа Осаки — 1.74, победа Муховой — 2.10.

Прогноз: У Осаки куда больше шансов пройти дальше

Ставка: П1 за 1.74

Альтернативный прогноз: Игра будет напряженной

Альтернативная ставка: ТБ 25 с коэффициентом 2.24