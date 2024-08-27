ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хорхе Карраскаль — игрок «Динамо» Матч нереализованных возможностей. «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» Мануэль НойерГрустный юбилей. Нойер завершил карьеру в сборной Германии Новак ДжоковичUS Open-2024: без явного фаворита в мужском турнире и с привкусом скандальности
    Все новости спорта

    Руне снова проиграет Накашиме?

    Руне — Накашима. Ставка (к. 2.07) и прогноз на US Open 27 августа 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Хольгер Руне Прогнозы на Брэндон Накасима
    Прогноз и ставки на Руне — Накашима
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Брэндона Накашимы в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Мужчины 27 Августа 2024 года

    Holger Rune

  • US Open. Мужчины
    •  Holger Rune 00:00 Брэндон Накасима

    Брэндон Накасима

  • США
    •

    Руне

    Хольгеру, судя по недавним «Мастерсам», все-таки удалось набрать неплохую форму к американскому мэйджору.

    В начале августа датский теннисист прошел два раунда в Монреале — выиграл у испанцем Роберто Баутисты-Агута и Пабло Карено-Бусты, после чего уступил Саше Звереву.

    Но главным успехом Руне пока что остается выход в полуфинал «тысячника» в Цинциннати.

    В 1/2-й Руне проиграл Фрэнсису Тиафо, при этом здесь ему максимально не повезло — в американец в третьем сете спас три матчбола.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В прошлом году Руне не прошел на US Open даже первый круг, но тогда его беспокоила травма спины. Сейчас результат должен быть значительно лучше.

    Накашима

    Брэндон тем временем тоже достойно провел недавние «Мастерсы» в Северной Америке, по итогам которых вернулся в топ-50.

  • US Open-2024: без явного фаворита в мужском турнире и с привкусом скандальности
  • Анонс четвертого в сезоне турнира «Большого шлема»
  • Вчера

    • И в Монреале, и в Цинциннати американец дошел до третьего раунда.

    В первом случае Накашима выиграл у Дениса Шаповалова и Томми Пола, а во втором — у Тейлора Фрица и Артура Фиса. При этом на обоих турнирах его остановил Андрей Рублев.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Лучшим результатом Накашим на домашнем мэйджоре пока остается выход в третий круг в 2022 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.56, победу Накашимы букмекеры предлагают за 2.43.

    Прогноз: в прошлом году Хольгер проиграл американцу в Шанхае со счетом 0:6, 2:6.

    Однако сейчас вряд ли стоит делать на этом акцент. Осень 2023-го действительно получилась непростой для датчанина из-за проблем со здоровьем. Скорее всего, в предстоящем матче он возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по сетам (-1,5) за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Согдиана — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мартерер — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шан — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ван — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Андреева — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Парри — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кристиан — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Свитолина — Карле
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Нимайер — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Руусувуори — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шелтон — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Родина — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рублев — Сейбот-Уайлд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Фучович — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Руне — Накашима: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Руне снова проиграет Накашиме?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры