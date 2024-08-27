Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Брэндона Накашимы в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Руне

Хольгеру, судя по недавним «Мастерсам», все-таки удалось набрать неплохую форму к американскому мэйджору.

В начале августа датский теннисист прошел два раунда в Монреале — выиграл у испанцем Роберто Баутисты-Агута и Пабло Карено-Бусты, после чего уступил Саше Звереву.

Но главным успехом Руне пока что остается выход в полуфинал «тысячника» в Цинциннати.

В 1/2-й Руне проиграл Фрэнсису Тиафо, при этом здесь ему максимально не повезло — в американец в третьем сете спас три матчбола.

Прогнозы и ставки на US Open

В прошлом году Руне не прошел на US Open даже первый круг, но тогда его беспокоила травма спины. Сейчас результат должен быть значительно лучше.

Накашима

Брэндон тем временем тоже достойно провел недавние «Мастерсы» в Северной Америке, по итогам которых вернулся в топ-50.

И в Монреале, и в Цинциннати американец дошел до третьего раунда.

В первом случае Накашима выиграл у Дениса Шаповалова и Томми Пола, а во втором — у Тейлора Фрица и Артура Фиса. При этом на обоих турнирах его остановил Андрей Рублев.

Лучшим результатом Накашим на домашнем мэйджоре пока остается выход в третий круг в 2022 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.56, победу Накашимы букмекеры предлагают за 2.43.

Прогноз: в прошлом году Хольгер проиграл американцу в Шанхае со счетом 0:6, 2:6.

Однако сейчас вряд ли стоит делать на этом акцент. Осень 2023-го действительно получилась непростой для датчанина из-за проблем со здоровьем. Скорее всего, в предстоящем матче он возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Руне с форой по сетам (-1,5) за 2.07.