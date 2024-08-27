Жаклин Кристиан (Румыния)
Дарья Касаткина
Рыбакина
Турнир в Цинциннати стал последним для Елены Рыбакиной перед стартом на Открытом чемпионате США.
На «Мастерсе» Рыбакина провела всего один матч, проиграв его канадке Лейле Фернандес (6:3, 6:7, 4:6). Отметим, что в этом поединке «тысячника» в Цинциннати. казахстанская спортсменка упустила двойно матчбол. На корте теннисистки провели 2 часа и 35 минут игрового времени.
Елена Рыбакина в матче против Фернандес 20 раз подала навылет, допустила 17 двойных ошибок и выиграла 6 тай-брейков.
Перед стартом US Open Елена Рыбакина занимает 4 место в мировом рейтинге.
Айява
Австралийка Дестани Айява не пустила в основную сетку US Open хорватку Ану Конюх, выиграв в финале квалификации (6:3, 6:2).
На турнире серии «Большого шлема» Айява выиграла также матчи против Герганы Топаловой из Болгарии (6:3, 6:0) и японки Маи Хонтама (6:3, 6:4).
Перед стартом US Open Дестани Айява занимает 180 место в мировом рейтинге.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.01, победу Айявы букмекеры предлагают за 16.00.
- 1.92Баэс — Дардери: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Свентек — Рахимова: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.20Бултер — Саснович: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Теннисистки ранее на корте не встречались, в этом поединке класс выше у Елены Рыбакиной, она и должна выиграть предстоящую встречу.
Рекомендуемая ставка: Победа Елены Рыбакиной с форой (-7) с коэффициентом 1.90.