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    Рыбакина с легкостью пройдёт во второй круг US Open?

    Рыбакина — Айява. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч первого круга US Open 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Айява
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    Елена Рыбакина
    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет против австралийки Дестани Айява в первом круге US Open. Матч пройдёт 27 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Айява, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 26 Августа 2024 года

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    •  Жаклин Кристиан (Румыния) 18:00 Дарья Касаткина

    Дарья Касаткина

  • Россия
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    Рыбакина

    Турнир в Цинциннати стал последним для Елены Рыбакиной перед стартом на Открытом чемпионате США.

    На «Мастерсе» Рыбакина провела всего один матч, проиграв его канадке Лейле Фернандес (6:3, 6:7, 4:6). Отметим, что в этом поединке «тысячника» в Цинциннати. казахстанская спортсменка упустила двойно матчбол. На корте теннисистки провели 2 часа и 35 минут игрового времени.

    Елена Рыбакина в матче против Фернандес 20 раз подала навылет, допустила 17 двойных ошибок и выиграла 6 тай-брейков.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Перед стартом US Open Елена Рыбакина занимает 4 место в мировом рейтинге.

    Айява

    Австралийка Дестани Айява не пустила в основную сетку US Open хорватку Ану Конюх, выиграв в финале квалификации (6:3, 6:2).

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    • На турнире серии «Большого шлема» Айява выиграла также матчи против Герганы Топаловой из Болгарии (6:3, 6:0) и японки Маи Хонтама (6:3, 6:4).

    Перед стартом US Open Дестани Айява занимает 180 место в мировом рейтинге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.01, победу Айявы букмекеры предлагают за 16.00.

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    Прогноз: Теннисистки ранее на корте не встречались, в этом поединке класс выше у Елены Рыбакиной, она и должна выиграть предстоящую встречу.

    Рекомендуемая ставка: Победа Елены Рыбакиной с форой (-7) с коэффициентом 1.90.

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    Рыбакина — Айява: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. Рыбакина с легкостью пройдёт во второй круг US Open?
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