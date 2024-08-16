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    У Синнера будут проблемы в матче с Томпсоном?

    Синнер — Томпсон. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Томпсон
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Джордана Томпсона в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 16 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Томпсон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 16 Августа 2024 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 21:00 Джордан Томпсон

    Джордан Томпсон

  • Австралия
    •

    Синнер

    В отличие от прошлого сезона, на этот раз Янник смог пройти второй круг в Цинциннати.

    На этой неделе итальянский теннисист начал с победы над Алексом Микельсеном — 6:4, 7:5.

    Матч получился не самым простым, но также стоит отметить, что Синнер не отдал ни гейма на подаче, несмотря на то, что у американца было восемь брейк-пойнтов.

    После матче Синнер, как обычно, жаловался и намекал на то, что вряд ли выиграет текущий турнир: «Физически еще точно не чувствую себя на 100%, но я пытаюсь привыкнуть к таким условиям».

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Янник проиграл Андрею Рублеву в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале. Для него это было всего лишь второе поражение на харде в текущем сезоне.

    Томпсон

    Джордан тем временем уже успел обыграть двух соперников из топ-20.

    В первом раунде австралийский теннисист одержал волевую победу над французом Юго Эмбером — 3:6, 6:3, 7:6.

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    • В следующем матче Томпсон спокойно остановил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:2, 6:4.

    В Монреале 30-летний Томпсон проиграл во втором круге немцу Саше Звереву со счетом 1:6, 1:6.

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    Но также стоит отметить, что перед этим представитель Зеленого континента дошел до финала в Атланте и до четвертьфинала в Вашингтоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.12, победу Томпсона букмекеры предлагают за 6.05.

    Прогноз: Янник хоть и скромничает, понятно, что он хочет выиграть этот турнир. Допускаем, что во втором матче ему будет полегче, несмотря на то, что Томпсон не самый простой соперник. В любом случае, они находятся на разном уровне.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов меньше 21,5 за 1.88.

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    Синнер — Томпсон: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 16.08.2024. Прогнозы на теннис. У Синнера будут проблемы в матче с Томпсоном?
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