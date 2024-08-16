Янник Синнер
Джордан Томпсон
Синнер
В отличие от прошлого сезона, на этот раз Янник смог пройти второй круг в Цинциннати.
На этой неделе итальянский теннисист начал с победы над Алексом Микельсеном — 6:4, 7:5.
Матч получился не самым простым, но также стоит отметить, что Синнер не отдал ни гейма на подаче, несмотря на то, что у американца было восемь брейк-пойнтов.
После матче Синнер, как обычно, жаловался и намекал на то, что вряд ли выиграет текущий турнир: «Физически еще точно не чувствую себя на 100%, но я пытаюсь привыкнуть к таким условиям».
На прошлой неделе Янник проиграл Андрею Рублеву в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале. Для него это было всего лишь второе поражение на харде в текущем сезоне.
Томпсон
Джордан тем временем уже успел обыграть двух соперников из топ-20.
В первом раунде австралийский теннисист одержал волевую победу над французом Юго Эмбером — 3:6, 6:3, 7:6.
В следующем матче Томпсон спокойно остановил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:2, 6:4.
В Монреале 30-летний Томпсон проиграл во втором круге немцу Саше Звереву со счетом 1:6, 1:6.
Но также стоит отметить, что перед этим представитель Зеленого континента дошел до финала в Атланте и до четвертьфинала в Вашингтоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.12, победу Томпсона букмекеры предлагают за 6.05.
Прогноз: Янник хоть и скромничает, понятно, что он хочет выиграть этот турнир. Допускаем, что во втором матче ему будет полегче, несмотря на то, что Томпсон не самый простой соперник. В любом случае, они находятся на разном уровне.
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Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов меньше 21,5 за 1.88.