Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Джордана Томпсона в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 16 августа, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Томпсон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Синнер

В отличие от прошлого сезона, на этот раз Янник смог пройти второй круг в Цинциннати.

На этой неделе итальянский теннисист начал с победы над Алексом Микельсеном — 6:4, 7:5.

Матч получился не самым простым, но также стоит отметить, что Синнер не отдал ни гейма на подаче, несмотря на то, что у американца было восемь брейк-пойнтов.

После матче Синнер, как обычно, жаловался и намекал на то, что вряд ли выиграет текущий турнир: «Физически еще точно не чувствую себя на 100%, но я пытаюсь привыкнуть к таким условиям».

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Янник проиграл Андрею Рублеву в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале. Для него это было всего лишь второе поражение на харде в текущем сезоне.

Томпсон

Джордан тем временем уже успел обыграть двух соперников из топ-20.

В первом раунде австралийский теннисист одержал волевую победу над французом Юго Эмбером — 3:6, 6:3, 7:6.

В следующем матче Томпсон спокойно остановил аргентинца Себастьяна Баэса — 6:2, 6:4.

В Монреале 30-летний Томпсон проиграл во втором круге немцу Саше Звереву со счетом 1:6, 1:6.

Но также стоит отметить, что перед этим представитель Зеленого континента дошел до финала в Атланте и до четвертьфинала в Вашингтоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.12, победу Томпсона букмекеры предлагают за 6.05.

Прогноз: Янник хоть и скромничает, понятно, что он хочет выиграть этот турнир. Допускаем, что во втором матче ему будет полегче, несмотря на то, что Томпсон не самый простой соперник. В любом случае, они находятся на разном уровне.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов меньше 21,5 за 1.88.