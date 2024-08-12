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    Сможет ли Берреттини обыграть Руне?

    Руне — Берреттини. Ставка (к. 2.28) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 12 августа 2024 года

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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против датчанина Хольгера Руне в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 12 Августа 2024 года

    Holger Rune

  • Цинциннати. Мужчины
    •  Holger Rune 17:00 Маттео Берреттини

    Маттео Берреттини

  • Италия
    •

    Руне

    Хольгер на минувшей неделе прошел два раунда на «тысячнике» в Монреале. Не самый худший результат, но в любом случае это не то, на что он рассчитывал.

    В столице Квебека датский теннисист выиграл у испанцев Роберто Баутисты-Агута и Пабло Каррено-Бусты, после чего уступил Саше Звереву (3:6, 6:7).

    В текущем сезоне Руне выиграл на харде 13 матчей из 19-ти, а его лучшим результатом на этом покрытии в 2024-м пока что остается выход в финал январского турнира в австралийском Брисбене.

    Прогнозы на теннис

    Как ни крути, а пока что Руне входит в список главных разочарований сезона, о чем свидетельствует в том числе и его падение в рейтинге — новую неделю он начнется в статусе 16-й ракетки мира. Относительно не так давно 21-летний теннисист входил в топ-5.

    Берреттини

    Маттео тем временем решил пропустить «Мастерс» в Монреале. Пожалуй, это было правильно решение с учетом того, насколько изнурительными для него получились предстоящие несколько недель.

    Однако этот отрезок был не только изнурительным, но и очень успешным.

    Берреттини выиграл два турнира подряд, благодаря чему вернулся в топ-50. Сначала бывшая шестая ракетка мира взял титул в швейцарском Гштаде, а потом в австрийском Кицбюэле.

    Примечательно, что Берреттини провел 10 матчей, в которых не отдал ни сета. При этом в девяти случаях он забирал партию на тай-брейке.

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    В общем, Маттео снова в порядке, ему наконец-то удалось полноценно восстановиться после многочисленных повреждений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 2.13, победу Руне букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: в прошлом году у Маттео была очень болезненная встреча с Хольгером в Акапулько — он снялся при счете 0:6, 0:1. А еще через некоторое время итальянец из-за травмы не смог сыграть с датчанином в Монте-Карло.

    Сложно сказать, сможет ли Берреттини удивить Руне, но на этот раз их матч вряд ли разочарует болельщиков.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.

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    Руне — Берреттини: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Берреттини обыграть Руне?
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