Итальянец Маттео Берреттини сыграет против датчанина Хольгера Руне в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Руне — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Руне

Хольгер на минувшей неделе прошел два раунда на «тысячнике» в Монреале. Не самый худший результат, но в любом случае это не то, на что он рассчитывал.

В столице Квебека датский теннисист выиграл у испанцев Роберто Баутисты-Агута и Пабло Каррено-Бусты, после чего уступил Саше Звереву (3:6, 6:7).

В текущем сезоне Руне выиграл на харде 13 матчей из 19-ти, а его лучшим результатом на этом покрытии в 2024-м пока что остается выход в финал январского турнира в австралийском Брисбене.

Прогнозы на теннис

Как ни крути, а пока что Руне входит в список главных разочарований сезона, о чем свидетельствует в том числе и его падение в рейтинге — новую неделю он начнется в статусе 16-й ракетки мира. Относительно не так давно 21-летний теннисист входил в топ-5.

Берреттини

Маттео тем временем решил пропустить «Мастерс» в Монреале. Пожалуй, это было правильно решение с учетом того, насколько изнурительными для него получились предстоящие несколько недель.

Однако этот отрезок был не только изнурительным, но и очень успешным.

Берреттини выиграл два турнира подряд, благодаря чему вернулся в топ-50. Сначала бывшая шестая ракетка мира взял титул в швейцарском Гштаде, а потом в австрийском Кицбюэле.

Примечательно, что Берреттини провел 10 матчей, в которых не отдал ни сета. При этом в девяти случаях он забирал партию на тай-брейке.

В общем, Маттео снова в порядке, ему наконец-то удалось полноценно восстановиться после многочисленных повреждений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 2.13, победу Руне букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: в прошлом году у Маттео была очень болезненная встреча с Хольгером в Акапулько — он снялся при счете 0:6, 0:1. А еще через некоторое время итальянец из-за травмы не смог сыграть с датчанином в Монте-Карло.

Сложно сказать, сможет ли Берреттини удивить Руне, но на этот раз их матч вряд ли разочарует болельщиков.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.