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    Соболенко окажется в числе четвертьфиналистов турнира?

    Бултер — Соболенко. Ставка (к. 1.97) и прогноз на матч третьего круга турнира WTA Торонто 10 августа 2024 года

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    Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против британки Кэти Бултер в третьем круге турнира в Торонто. Матч пройдёт 10 августа, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бултер — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монреаль. Женщины 10 Августа 2024 года

    Кэйти Бултер

  • Великобритания
    •  Кэйти Бултер 03:30 Арина Соболенко

    Арина Соболенко

  • Белоруссия
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    Бултер

    На турнире в Торонто Кэти Бултер успешно преодолела второй раунд досрочно. Её соперниц Беатрис Хаддад Майя из Бразилии снялась, когда на табло в первом сете был счет 1:1. Причина — проблема с поясницей.

    До этого в канадском розыгрыше Бултер выбила из розыгрыша американку Бернарду Пера (6:4, 3:6, 6:1).

    Прогнозы на теннис

    Кэти Бултер — является участницей Олимпийских игр в Париже, где провела один матч, уступив Шмидловой (4:6, 2:6).

    В рейтинге WTA Кэти Бултер занимает 33 место.

    Соболенко

    Арина Соболенко продолжает борьбу в рейтинговом турнире в Торонто. Во втором круге белорусская теннисистка нанесла сокрушительное поражение китаянке Юэ Юань (6:2, 6:2).

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    • В матче Соболенко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и пять раз выиграла на тай-брейке.

    Белорусская спортсменка восстанавливается после травмы плеча, Соболенко не играла месяц, пропусти Олимпийские игры и Уимблдон.

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    Арина Соболенко в рейтинге WTA занимает 3 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.19, победу Бултер букмекеры предлагают за 4.85 .

    Прогноз: Арина Соболенко постепенно набирает форму после травмы. У третьей ракетки планеты есть все шансы выйти в четвертьфинал турнира в Торонто.

    Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой по геймам (-5.5) с коэффициентом 1.97.

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