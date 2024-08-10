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Арина Соболенко
Бултер
На турнире в Торонто Кэти Бултер успешно преодолела второй раунд досрочно. Её соперниц Беатрис Хаддад Майя из Бразилии снялась, когда на табло в первом сете был счет 1:1. Причина — проблема с поясницей.
До этого в канадском розыгрыше Бултер выбила из розыгрыша американку Бернарду Пера (6:4, 3:6, 6:1).
Кэти Бултер — является участницей Олимпийских игр в Париже, где провела один матч, уступив Шмидловой (4:6, 2:6).
В рейтинге WTA Кэти Бултер занимает 33 место.
Соболенко
Арина Соболенко продолжает борьбу в рейтинговом турнире в Торонто. Во втором круге белорусская теннисистка нанесла сокрушительное поражение китаянке Юэ Юань (6:2, 6:2).
В матче Соболенко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и пять раз выиграла на тай-брейке.
Белорусская спортсменка восстанавливается после травмы плеча, Соболенко не играла месяц, пропусти Олимпийские игры и Уимблдон.
Арина Соболенко в рейтинге WTA занимает 3 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.19, победу Бултер букмекеры предлагают за 4.85 .
Прогноз: Арина Соболенко постепенно набирает форму после травмы. У третьей ракетки планеты есть все шансы выйти в четвертьфинал турнира в Торонто.
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Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой по геймам (-5.5) с коэффициентом 1.97.