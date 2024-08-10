Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет против британки Кэти Бултер в третьем круге турнира в Торонто. Матч пройдёт 10 августа, начало — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Бултер — Соболенко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бултер

На турнире в Торонто Кэти Бултер успешно преодолела второй раунд досрочно. Её соперниц Беатрис Хаддад Майя из Бразилии снялась, когда на табло в первом сете был счет 1:1. Причина — проблема с поясницей.

До этого в канадском розыгрыше Бултер выбила из розыгрыша американку Бернарду Пера (6:4, 3:6, 6:1).

Прогнозы на теннис

Кэти Бултер — является участницей Олимпийских игр в Париже, где провела один матч, уступив Шмидловой (4:6, 2:6).

В рейтинге WTA Кэти Бултер занимает 33 место.

Соболенко

Арина Соболенко продолжает борьбу в рейтинговом турнире в Торонто. Во втором круге белорусская теннисистка нанесла сокрушительное поражение китаянке Юэ Юань (6:2, 6:2).

В матче Соболенко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и пять раз выиграла на тай-брейке.

Белорусская спортсменка восстанавливается после травмы плеча, Соболенко не играла месяц, пропусти Олимпийские игры и Уимблдон.

Арина Соболенко в рейтинге WTA занимает 3 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.19, победу Бултер букмекеры предлагают за 4.85 .

Прогноз: Арина Соболенко постепенно набирает форму после травмы. У третьей ракетки планеты есть все шансы выйти в четвертьфинал турнира в Торонто.

Рекомендуемая ставка: Победа Соболенко с форой по геймам (-5.5) с коэффициентом 1.97.