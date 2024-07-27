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    Диана Шнайдер даст бой сопернице?

    Кочаретто — Шнайдер. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч Олимпийского турнира в Париже 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кочаретто — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер и итальянка Элизабетта Кочаретто встретятся в первом круге Олимпийского турнира в Париже. Матч пройдёт 27 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кочаретто — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Кочаретто

    Элизабетта Кочаретто была без игровой практики больше месяца. Итальянская теннисистка в последний раз играла в Бирмингеме, где провела четыре матча.

    Кочаретто на британских соревнованиях выиграла у Елены Остапенко из Латвии (6:3, 6:3), Слоан Стивенс из США (6:4, 6:2) и Дианы Шнайдер из России (5:7, 6:4, 6:2).

    В полуфинале рейтингового турнира Элизабетта Кочаретто уступила Юлии Путинцевой из Каазахстана (6:2, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Элизабета Кочаретто занимает 46 место.

    Шнайдер

    Победная серия Дианы Шнайдер составляет пять матчей. Российская теннисистка выиграла титул турнира в Будапеште, обыграв финале белорусскую соперницу Александру Соснович (6:4, 6:4).

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    • По ходу турнира Диана Шнайдер выбила из основной сетки немку Лис, Зайдель из Германии, россиянку Екатерину Макаровау и венгерку Фанни Столлар.

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    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 23 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.53, победу Кочаретто букмекеры предлагают за 2.23.

    Прогноз: Для Дианы Шнайдер есть отличный шанс взять реванш у Кочаретто за проигрыш в бирмингемском турнире.

    Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-3.5) с коэффициентом 1.88.

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