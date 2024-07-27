Кочаретто
Элизабетта Кочаретто была без игровой практики больше месяца. Итальянская теннисистка в последний раз играла в Бирмингеме, где провела четыре матча.
Кочаретто на британских соревнованиях выиграла у Елены Остапенко из Латвии (6:3, 6:3), Слоан Стивенс из США (6:4, 6:2) и Дианы Шнайдер из России (5:7, 6:4, 6:2).
В полуфинале рейтингового турнира Элизабетта Кочаретто уступила Юлии Путинцевой из Каазахстана (6:2, 6:2).
В рейтинге WTA Элизабета Кочаретто занимает 46 место.
Шнайдер
Победная серия Дианы Шнайдер составляет пять матчей. Российская теннисистка выиграла титул турнира в Будапеште, обыграв финале белорусскую соперницу Александру Соснович (6:4, 6:4).
По ходу турнира Диана Шнайдер выбила из основной сетки немку Лис, Зайдель из Германии, россиянку Екатерину Макаровау и венгерку Фанни Столлар.
В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 23 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.53, победу Кочаретто букмекеры предлагают за 2.23.
Прогноз: Для Дианы Шнайдер есть отличный шанс взять реванш у Кочаретто за проигрыш в бирмингемском турнире.
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Рекомендуемая ставка: Фора Шнайдер (-3.5) с коэффициентом 1.88.