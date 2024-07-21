Немка Элла Зайдель и аргентинка Надя Подороска встретятся в первом круге турнира в Праге. Матч пройдет 21 июля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Зайдель — Подороска, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Элла Зайдель

В женском немецком теннисе давно не было сильных теннисисток, и Зайдель является одной из немногих, которая может забрать себе этот титул.

Ей пока что 19 дет, однако некоторые компоненты игры на высочайшем уровне. Пока что Элла может стабильно побеждать только на турнирах категории «фьючерс».

На последнем старте в Будапеште немка забралась в четвертьфинал, где проиграла сильной россиянке Шнайдер.

В стартовой игре против Подороски будет примерно равная игра, но Элла может забрать победу за счет физики.

Надя Подороска

Теннис Подороски в последнее время начинает вызывать положительные эмоции, но до стабильно хороших выступлений аргентинке ещё далеко.

Прогнозы на теннис

Когда Надя начинает играть аккуратно и внимательно, ошибок она практически не совершает, однако отсутствие силы в ударах приводит к активности со стороны соперницы.

На последних турнирах у аргентинской славянки совсем не получалась игра, поскольку за пять матчей она не смогла победить ни в одном поединке.

В матче против Зайдель легкой прогулки не предвидится, поскольку Элла хоть и молода, но в атаке играет так агрессивно, что некоторым ветеранкам тура можно позавидовать.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в аргентинку в этом поединке: победа Зайдель — 1.96, победа Подороски — 1.86.

Прогноз: Зайдель постепенно прогрессирует, но в этой игре победа останется за аргентинкой

Ставка: П2 за 1.86

Альтернативный прогноз: Будет упорная игра с перспективой на большое количество геймов

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.24