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    Котов обыграет Айдуковича с разгромным счетом?

    Котов — Айдукович. Ставка (к. 2.36) и прогноз на турнир в Бостаде 17 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Айдукович
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против хорвата Дуе Айдуковича во втором круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 17 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Айдукович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Котов

    Павел начал неделю с победы над бывшей 17-й ракеткой мира Кристианом Гарином.

    Россиянину не удалось выиграть в рамках двух сетов, но в целом его теннис оставил очень приятное впечатление.

    Важный момент: Котов не поплыл после тай-брейка во втором сете — 6:4, 6:7, 6:1.

    Теперь уже нет сомнений, что Котову максимально комфортно играть именно на грунте.

    Прогнозы на теннис

    Это подтверждают и весенние результаты: полуфинал в Марракеше, третий круг в Мадриде, четвертьфинал в Лионе и третий раунд на Ролан Гаррос.

    Айдукович

    Дуе тем временем впервые в этом году выиграл матч на уровне основной сетки ATP.

    В первом круге хорватский теннисист одержал уверенную победу над французом Люкой Ван Ашем — 6:3, 6:3.

    В квалификации Айдукович обыграл представителя Казахстана Дмитрия Попко и испанца Алехандро Моро-Каньяса.

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    Лучшим результатом 23-летнего Айдуковича в текущем сезоне пока остается выход в финал «челленджера» в Кемпере.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.56, победу Айдуковича букмекеры предлагаю за 2.43.

    Прогноз: вполне вероятно, что на этот раз Павлу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. В последнее время он демонстрирует очень прилично.

    Рекомендуемая ставка: победа Котова в двух сетах за 2.36.

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