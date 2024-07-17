Котов
Павел начал неделю с победы над бывшей 17-й ракеткой мира Кристианом Гарином.
Россиянину не удалось выиграть в рамках двух сетов, но в целом его теннис оставил очень приятное впечатление.
Важный момент: Котов не поплыл после тай-брейка во втором сете — 6:4, 6:7, 6:1.
Теперь уже нет сомнений, что Котову максимально комфортно играть именно на грунте.
Это подтверждают и весенние результаты: полуфинал в Марракеше, третий круг в Мадриде, четвертьфинал в Лионе и третий раунд на Ролан Гаррос.
Айдукович
Дуе тем временем впервые в этом году выиграл матч на уровне основной сетки ATP.
В первом круге хорватский теннисист одержал уверенную победу над французом Люкой Ван Ашем — 6:3, 6:3.
В квалификации Айдукович обыграл представителя Казахстана Дмитрия Попко и испанца Алехандро Моро-Каньяса.
Лучшим результатом 23-летнего Айдуковича в текущем сезоне пока остается выход в финал «челленджера» в Кемпере.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.56, победу Айдуковича букмекеры предлагаю за 2.43.
Прогноз: вполне вероятно, что на этот раз Павлу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. В последнее время он демонстрирует очень прилично.
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Рекомендуемая ставка: победа Котова в двух сетах за 2.36.