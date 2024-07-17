Россиянин Павел Котов сыграет против хорвата Дуе Айдуковича во втором круге турнира в шведском Бостаде. Матч пройдет 17 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Котов — Айдукович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Котов

Павел начал неделю с победы над бывшей 17-й ракеткой мира Кристианом Гарином.

Россиянину не удалось выиграть в рамках двух сетов, но в целом его теннис оставил очень приятное впечатление.

Важный момент: Котов не поплыл после тай-брейка во втором сете — 6:4, 6:7, 6:1.

Теперь уже нет сомнений, что Котову максимально комфортно играть именно на грунте.

Прогнозы на теннис

Это подтверждают и весенние результаты: полуфинал в Марракеше, третий круг в Мадриде, четвертьфинал в Лионе и третий раунд на Ролан Гаррос.

Айдукович

Дуе тем временем впервые в этом году выиграл матч на уровне основной сетки ATP.

В первом круге хорватский теннисист одержал уверенную победу над французом Люкой Ван Ашем — 6:3, 6:3.

В квалификации Айдукович обыграл представителя Казахстана Дмитрия Попко и испанца Алехандро Моро-Каньяса.

Лучшим результатом 23-летнего Айдуковича в текущем сезоне пока остается выход в финал «челленджера» в Кемпере.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.56, победу Айдуковича букмекеры предлагаю за 2.43.

Прогноз: вполне вероятно, что на этот раз Павлу хватит двух сетов для выхода в следующий раунд. В последнее время он демонстрирует очень прилично.

Рекомендуемая ставка: победа Котова в двух сетах за 2.36.