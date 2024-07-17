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    Серундоло хватит двух сетов для победы над Мартерером?

    Серундоло — Мартерер. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Гамбурге 17 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Серундоло — Мартерер
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    Франсиско Серундоло
    Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против немца Максимилиана Мартерера во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 17 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Мартерер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Серундоло

    В отличие от прошлого сезона, в этом Франсиско смог пройти первый круг в Гамбурге.

    При этом его лучшим результатом здесь пока остается выход в полуфинал в 2022 году.

    На старте турнира Серундоло одержал победу над своим соотечественником Франсиско Комесаной — 7:5, 6:4.

    Серундоло прервал серию поражений из четырех матчей. В начале июня аргентинец проиграл Новаку Джоковичу в 1/8 финала Ролан Гаррос, после чего не смог пройти первый круг на травяных турнирах в Лондоне, Истборне и на Уимблдоне.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Франсиско выиграл на 13 из 23-х матчей на грунте.

    Мартерер

    Немецкий теннисист в первом круге выиграл у южнокорейца Квон Сун Ву — 6:4, 6:7, 7:5.

    В прошлом году Мартерер тоже прошел стартовый раунд в Гамбурге, но сразу после этого проиграл Саше Звереву.

    Скорее всего, на текущем турнире у него будет такой же путь. В этом году Мартерер пока совершенно не впечатляет на турнирах ATP. На этом уровне он выиграл пока лишь два матча.

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    Более того, даже с учетом «челленджеров» Максимилиан в этом сезоне пока ни разу не проходил дальше второго круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.26, победу Мартерера букмекеры предлагают за 3.88.

    Прогноз: вполне вероятно, что аргентинцу хватит двух сетов для победы над 108-й ракеткой мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-4,5) за 2.00.

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    Серундоло — Мартерер: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.07.2024. Прогнозы на теннис. Серундоло хватит двух сетов для победы над Мартерером?
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