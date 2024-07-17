Аргентинец Франсиско Серундоло сыграет против немца Максимилиана Мартерера во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге (Германия). Матч пройдет 17 июля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Серундоло — Мартерер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Серундоло

В отличие от прошлого сезона, в этом Франсиско смог пройти первый круг в Гамбурге.

При этом его лучшим результатом здесь пока остается выход в полуфинал в 2022 году.

На старте турнира Серундоло одержал победу над своим соотечественником Франсиско Комесаной — 7:5, 6:4.

Серундоло прервал серию поражений из четырех матчей. В начале июня аргентинец проиграл Новаку Джоковичу в 1/8 финала Ролан Гаррос, после чего не смог пройти первый круг на травяных турнирах в Лондоне, Истборне и на Уимблдоне.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Франсиско выиграл на 13 из 23-х матчей на грунте.

Мартерер

Немецкий теннисист в первом круге выиграл у южнокорейца Квон Сун Ву — 6:4, 6:7, 7:5.

В прошлом году Мартерер тоже прошел стартовый раунд в Гамбурге, но сразу после этого проиграл Саше Звереву.

Скорее всего, на текущем турнире у него будет такой же путь. В этом году Мартерер пока совершенно не впечатляет на турнирах ATP. На этом уровне он выиграл пока лишь два матча.

Более того, даже с учетом «челленджеров» Максимилиан в этом сезоне пока ни разу не проходил дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.26, победу Мартерера букмекеры предлагают за 3.88.

Прогноз: вполне вероятно, что аргентинцу хватит двух сетов для победы над 108-й ракеткой мира.

Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-4,5) за 2.00.