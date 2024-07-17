Серундоло
В отличие от прошлого сезона, в этом Франсиско смог пройти первый круг в Гамбурге.
При этом его лучшим результатом здесь пока остается выход в полуфинал в 2022 году.
На старте турнира Серундоло одержал победу над своим соотечественником Франсиско Комесаной — 7:5, 6:4.
Серундоло прервал серию поражений из четырех матчей. В начале июня аргентинец проиграл Новаку Джоковичу в 1/8 финала Ролан Гаррос, после чего не смог пройти первый круг на травяных турнирах в Лондоне, Истборне и на Уимблдоне.
В текущем сезоне Франсиско выиграл на 13 из 23-х матчей на грунте.
Мартерер
Немецкий теннисист в первом круге выиграл у южнокорейца Квон Сун Ву — 6:4, 6:7, 7:5.
В прошлом году Мартерер тоже прошел стартовый раунд в Гамбурге, но сразу после этого проиграл Саше Звереву.
Скорее всего, на текущем турнире у него будет такой же путь. В этом году Мартерер пока совершенно не впечатляет на турнирах ATP. На этом уровне он выиграл пока лишь два матча.
Более того, даже с учетом «челленджеров» Максимилиан в этом сезоне пока ни разу не проходил дальше второго круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Серундоло в этом матче можно поставить за 1.26, победу Мартерера букмекеры предлагают за 3.88.
Прогноз: вполне вероятно, что аргентинцу хватит двух сетов для победы над 108-й ракеткой мира.
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Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой по геймам (-4,5) за 2.00.