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    Лис сможет уверенно стартовать в Венгрии?

    Лис — Подороска. Прогноз (к. 1.74) на теннис

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    Ева Лис
    Немка Ева Лис и аргентинка Надя Подороска встретятся в первом круге турнира в Будапеште. Матч пройдет 16 июля, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лис — Подороска, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Будапешт. Женщины 16 Июля 2024 года

    Ева Лис (Германия)

  • Будапешт. Женщины
    •  Ева Лис (Германия) 11:00 Надя Подорошка (Аргентина)

    Надя Подорошка (Аргентина)

  • Будапешт. Женщины
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    Ева Лис

    В прошлом году Лис совершила долгожданный прорыв, когда от неё этого никто практически не ждал.

    Связку домашних турниров на траве она провела более, чем уверенно, чем значительно удивила всех своих соперниц, поскольку опыта игры на этом покрытии у неё практически не было.

    В этом году ей приходилось начинать путь на «Уимблдоне» с квалификации, и этот путь ей удалось преодолеть, однако в первом же круге её зачехлила француженка Бюрель.

    Ева умеет быстро забывать неудачи и начинать с чистого листа, поэтому определенные надежды на турнир в Будапеште имеются.

    Надя Подороска

    Нельзя утверждать, что Подороска выходит из затяжного карьерного кризиса, но на грунте она всегда играла довольно солидно.

    Прогнозы на теннис

    После вполне неплохого турнира в Бари в начале июня у Нади уже четыре поражения подряд, и пока что конца этой невзрачной серии не предвидится.

    В начале апреля она выигрывала не самый популярный мексиканский челленджер в Сан Луи Потоси.

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    Если с первых минут предстоящего поединке против Лис удастся держать инициативу в своих руках, то аргентинка способна побороться за проход во второй круг.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Лис — 1.74, победа Подороски — 2.10.

    Прогноз: Лис выглядит куда более готовой к тому, чтобы двигаться по дистанции дальше

    Ставка: П1 за 1.74

    Альтернативный прогноз: В поединке будет борьба, которая вполне может растянуться на три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.39

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    Лис — Подороска: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на теннис. Лис сможет уверенно стартовать в Венгрии?
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