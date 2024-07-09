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    Алькарас обыграет Пола и выйдет в полуфинал Уимблдона?

    Алькарас — Пол. Ставка (к. 2.29) и прогноз на Уимблдон 9 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Пол
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 9 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Пол, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 09 Июля 2024 года

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •  Карлос Алькарас 13:00 Томми Пол

    Томми Пол

  • США
    •

    Алькарас

    Карлос дошел до четвертьфинала уже на третьем в этом сезоне турнире «Большого шлема». Просто напомним, что ему всего лишь 21 год.

    Карлос добился этого в 21 год и 63 дня. В более молодом возрасте то же самое сделал Рафа Надаль в 2007-м — грунтовому королю на тот момент было 21 год и 32 дня.

    В четвертом раунде Алькарас одержал победу над Юго Эмбером — 6:3, 6:4, 1:6, 7:5.

    В третьем сете, конечно, случился самый настоящий провал — Карлитос проиграл сразу три гейма на своей подаче. Немало ошибок было и в четвертой партии, но на этот раз испанец компенсировал это эффективной игрой на приеме.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Несмотря на результат, это был все-таки не лучший матч Алькараса. Такое количество ошибок в игре против главных конкурентов может обернуться катастрофой.

    Пол

    Томми тем временем впервые в карьере дошел на британском мэйджоре до четвертьфинала.

    Пожалуй, все-таки уместно сказать, что до сих пор у американца была не самая сложная сетка.

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    • Первый круг — победа над испанским грунтовиком Педро Мартинесом. Во втором раунде Пол обыграл Отто Виртанена. Правда, в матче с финном всё решилось только в пятом сете.

    В третьем матче Томми уверенно разобрался с Александром Бубликом (6:3, 6:4, 6:2), который в прошлом месяце получил травму на одном из травяных турниров.

    В 1/8 финала Пол уверенно остановил испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:2, 7:6, 6:2.

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    Победная серия Пола составляет уже девять матчей. За неделю до Уимблдона он выиграл турнир в Лондоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.30, победу Пола букмекеры предлагают за 3.65.

    Прогноз: скорее всего, Карлитос снова не сможет выиграть в рамках трех сетов. Ошибок на подаче у него все-таки многовато. Плюс не будем забывать о предыдущих встречах испанца и американца: Алькарас проиграл два из четырех матчей против Пола.

    Как минимум сет Томми, скорее всего, возьмет. Он, как ни странно, один из самых неудобных соперников для действующего чемпиона Уимблдона.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 35,5 за 2.29.

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    Алькарас — Пол: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас обыграет Пола и выйдет в полуфинал Уимблдона?
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