Алькарас обыграет Пола и выйдет в полуфинал Уимблдона?

Испанец Карлос Алькарас сыграет против американца Томми Пола в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 9 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Пол, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алькарас

Карлос дошел до четвертьфинала уже на третьем в этом сезоне турнире «Большого шлема». Просто напомним, что ему всего лишь 21 год.

Карлос добился этого в 21 год и 63 дня. В более молодом возрасте то же самое сделал Рафа Надаль в 2007-м — грунтовому королю на тот момент было 21 год и 32 дня.

В четвертом раунде Алькарас одержал победу над Юго Эмбером — 6:3, 6:4, 1:6, 7:5.

В третьем сете, конечно, случился самый настоящий провал — Карлитос проиграл сразу три гейма на своей подаче. Немало ошибок было и в четвертой партии, но на этот раз испанец компенсировал это эффективной игрой на приеме.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Несмотря на результат, это был все-таки не лучший матч Алькараса. Такое количество ошибок в игре против главных конкурентов может обернуться катастрофой.

Пол

Томми тем временем впервые в карьере дошел на британском мэйджоре до четвертьфинала.

Пожалуй, все-таки уместно сказать, что до сих пор у американца была не самая сложная сетка.

Первый круг — победа над испанским грунтовиком Педро Мартинесом. Во втором раунде Пол обыграл Отто Виртанена. Правда, в матче с финном всё решилось только в пятом сете.

В третьем матче Томми уверенно разобрался с Александром Бубликом (6:3, 6:4, 6:2), который в прошлом месяце получил травму на одном из травяных турниров.

В 1/8 финала Пол уверенно остановил испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:2, 7:6, 6:2.

Победная серия Пола составляет уже девять матчей. За неделю до Уимблдона он выиграл турнир в Лондоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.30, победу Пола букмекеры предлагают за 3.65.

Прогноз: скорее всего, Карлитос снова не сможет выиграть в рамках трех сетов. Ошибок на подаче у него все-таки многовато. Плюс не будем забывать о предыдущих встречах испанца и американца: Алькарас проиграл два из четырех матчей против Пола.

Как минимум сет Томми, скорее всего, возьмет. Он, как ни странно, один из самых неудобных соперников для действующего чемпиона Уимблдона.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 35,5 за 2.29.