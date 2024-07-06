Сможет ли Фриц прервать победную серию Табило?

Американец Тейлор Фриц сыграет против чилийца Алехандро Табило в третьем круге Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Табило, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор во втором круге одержал победу над Артуром Риндеркнешем — 6:3, 6:4, 3:6, 6:4.

У этого, на первый взгляд абсолютно непримечательного матча, была мощная предыстория. Француз назвал американца нытиком, напомнив о том, что во время их предыдущей встречи, которая состоялась год назад на Ролан Гаррос, Фриц жаловался на поведение местных болельщиков.

В итоге Фриц вышел с настроем наказать разговорившегося соперника и своей цели достиг.

«Когда я увидел его слова с пресс-конференции, исход матча был уже практически предрешен. Я очень спокойный человек. Я не делаю ничего такого, что могло бы обидеть других, и, когда кто-то просто из кожи вон лезет, чтобы задеть меня, я не собираюсь мириться. Его слова меня только распалили и мотивировали победить», — заявил американец уже после игры.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В общем, Фриц показал характер, понравилось даже любителю таких историй Нику Кирьосу: «Это то, что нужно спорту. Дерзкий Тейлор».

Табило

Алехандро тем временем впервые в карьере выиграл не менее двух матчей на турнире «Большого шлема».

Казалось бы, это должно было случиться на грунте, но на самом деле успехи чилийца на текущем турнире не стали сюрпризом.

На неделе перед Уимблдоном Табило взял титул на Мальорке. Он один из тех немногих латиноамериканцев, которые способны демонстрировать свой лучший теннис не только на грунте.

В первом круге британского мэйджора Табило уверенно переиграл Дэна Эванса (6:2, 7:5, 6:3), после чего одержал победу над итальянцем Флавио Коболли — 7:6, 7:6, 4:6, 4:6, 6:4.

Таким образом, победная серия Алехандро составляет уже шесть матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.21, победу Табило букмекеры предлагают за 4.45.

Прогноз: вряд ли чилиец справится с подачей американца. Тут не будет, конечно, никакого разгрома, но на этом покрытии у Табило действительно не очень много шансов на победу против такого соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал сетов больше 3,5 за 2.16.