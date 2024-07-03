Бадоса легко справится с юной чешкой?

Паула Бадоса-Хиберт
Бренда Фругвиртова (Чехия)
Паола Бадоса
Уже прошел почти год с первых серьезных повреждений Бадосы, но она так и не приблизилась к своему былому уровню игры.
Со слабыми соперницами на может добиваться результата за счет выносливости и уверенной игры на задней линии.
На прошлой неделе в Бад Хомбурге она смогла зайти в четвертьфинал, что для неё уже достижение.
На «Уимблдон» у испанки большие надежды, но просто ей не будет даже в матче против 17-летней Фрухвиртовой.
Линда Фрухвиртова
По итогам первого круга именно Фрухвиртова совершила одну из самых громких сенсаций, обыграв восходящую звезду женского тенниса Мирру Андрееву.
Перед стартом мэйджора у юной чешки были не самые впечатляющие результаты по сезону, но определённый уровень таланта у неё имеется, поэтому нет ничего удивительного, что именно она прошла во второй круг соревнований.
Мощи и физической готовности в продолжительных матчах по-прежнему Линде недостает, но если у неё технически выверенная игра, то её остановить крайне сложно.
В игре против Бадосы чешка будет делать все возможное, чтобы сбить темп разноплановым теннисом, и у неё вполне это может получиться.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Бадосы — 1.29, победа Фрухвиртовой — 3.66.
Прогноз: Испанка не позволит чешке пройти дальше
- 1.65Стивенс — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.85Рус — Саккари: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.92Паолини — Миннен: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
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Ставка: Ф1 (-4) за 1.71
Альтернативный прогноз: Игра закончится быстро в пользу испанки
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.53