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    Бадоса легко справится с юной чешкой?

    Бадоса — Фрухвиртова. Ставка (к. 1.71) и прогноз на матч второго круга «Уимблдона», 03 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бадоса — Фрухвиртова
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    Паола Бадоса
    Испанка Паола Бадоса и чешка Линда Фрухвиртова встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Фрухвиртова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 03 Июля 2024 года

    Паула Бадоса-Хиберт

  • Испания
    •  Паула Бадоса-Хиберт 13:00 Бренда Фругвиртова (Чехия)

    Бренда Фругвиртова (Чехия)

  • Уимблдон. Женщины
    •

    Паола Бадоса

    Уже прошел почти год с первых серьезных повреждений Бадосы, но она так и не приблизилась к своему былому уровню игры.

    Со слабыми соперницами на может добиваться результата за счет выносливости и уверенной игры на задней линии.

    На прошлой неделе в Бад Хомбурге она смогла зайти в четвертьфинал, что для неё уже достижение.

    На «Уимблдон» у испанки большие надежды, но просто ей не будет даже в матче против 17-летней Фрухвиртовой.

    Линда Фрухвиртова

    По итогам первого круга именно Фрухвиртова совершила одну из самых громких сенсаций, обыграв восходящую звезду женского тенниса Мирру Андрееву.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Перед стартом мэйджора у юной чешки были не самые впечатляющие результаты по сезону, но определённый уровень таланта у неё имеется, поэтому нет ничего удивительного, что именно она прошла во второй круг соревнований.

    Мощи и физической готовности в продолжительных матчах по-прежнему Линде недостает, но если у неё технически выверенная игра, то её остановить крайне сложно.

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    В игре против Бадосы чешка будет делать все возможное, чтобы сбить темп разноплановым теннисом, и у неё вполне это может получиться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Бадосы — 1.29, победа Фрухвиртовой — 3.66.

    Прогноз: Испанка не позволит чешке пройти дальше

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.71

    Альтернативный прогноз: Игра закончится быстро в пользу испанки

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.53

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    Бадоса — Фрухвиртова: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Бадоса легко справится с юной чешкой?
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