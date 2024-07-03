Бадоса легко справится с юной чешкой?

Испанка Паола Бадоса и чешка Линда Фрухвиртова встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бадоса — Фрухвиртова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Паола Бадоса

Уже прошел почти год с первых серьезных повреждений Бадосы, но она так и не приблизилась к своему былому уровню игры.

Со слабыми соперницами на может добиваться результата за счет выносливости и уверенной игры на задней линии.

На прошлой неделе в Бад Хомбурге она смогла зайти в четвертьфинал, что для неё уже достижение.

На «Уимблдон» у испанки большие надежды, но просто ей не будет даже в матче против 17-летней Фрухвиртовой.

Линда Фрухвиртова

По итогам первого круга именно Фрухвиртова совершила одну из самых громких сенсаций, обыграв восходящую звезду женского тенниса Мирру Андрееву.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Перед стартом мэйджора у юной чешки были не самые впечатляющие результаты по сезону, но определённый уровень таланта у неё имеется, поэтому нет ничего удивительного, что именно она прошла во второй круг соревнований.

Мощи и физической готовности в продолжительных матчах по-прежнему Линде недостает, но если у неё технически выверенная игра, то её остановить крайне сложно.

В игре против Бадосы чешка будет делать все возможное, чтобы сбить темп разноплановым теннисом, и у неё вполне это может получиться.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в испанскую теннисистку в этом поединке: победа Бадосы — 1.29, победа Фрухвиртовой — 3.66.

Прогноз: Испанка не позволит чешке пройти дальше

Ставка: Ф1 (-4) за 1.71

Альтернативный прогноз: Игра закончится быстро в пользу испанки

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.53