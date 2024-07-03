Баутиста-Агут снова выиграет у Сонего?

Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сонего — Баутиста-Агут, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сонего

Лоренцо в первом круге британского мэйджора одержал уверенную победу над Мариано Навоне.

Итальянцу хватило трех сетов — 6:4, 7:6, 6:4.

Другого исхода здесь не могло быть с учетом того, что аргентинец до этого сезона провел лишь один матч на траве.

В первом сете соперник вел с брейком, но Сонего в ответ взял на приеме два гейма, после чего больше уже не ошибался на своей подаче.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В прошлом месяце Сонего выиграл по одному матчу на турнирах в Галле и Истборне.

Баутиста-Агут

Испанский теннисист на старте турнира выиграл у Максимилиана Мартерера — 6:3, 6:1, 6:4.

Роберто с некоторых пор находится в рейтинге за пределами топ-100, но в его случае на это не стоит сильно обращаться внимание.

Баутиста-Агут по-прежнему демонстрирует очень солидный уровень, а падение в рейтинге связано, прежде всего, с травмой, из-за которой ему пришлось пропустить часть прошлого сезона.

На неделе перед Уимблдоном 36-летний Баутиста-Агут выиграл два матча на Мальорке. В четвертьфинале его остановил француз Гаэль Монфис.

Также отметим, что в 2019-м бывшая девятая ракетка мира дошел на британском мэйджоре до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.38, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: весной Роберто обыграл итальянца в квалификации грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. Несмотря на мотивацию итальянца, вряд ли он возьмет реванш.

Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута с форой по сетам (-1,5) за 2.14.