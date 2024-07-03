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    Баутиста-Агут снова выиграет у Сонего?

    Сонего — Баутиста-Агут. Ставка (к. 2.14) и прогноз на Уимблдон 3 июля 2024 года

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    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 3 июля, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сонего — Баутиста-Агут, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 03 Июля 2024 года

    Лоренцо Сонего

  • Италия
    •  Лоренцо Сонего 15:30 Роберто Баутиста-Агут

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
    •

    Сонего

    Лоренцо в первом круге британского мэйджора одержал уверенную победу над Мариано Навоне.

    Итальянцу хватило трех сетов — 6:4, 7:6, 6:4.

    Другого исхода здесь не могло быть с учетом того, что аргентинец до этого сезона провел лишь один матч на траве.

    В первом сете соперник вел с брейком, но Сонего в ответ взял на приеме два гейма, после чего больше уже не ошибался на своей подаче.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В прошлом месяце Сонего выиграл по одному матчу на турнирах в Галле и Истборне.

    Баутиста-Агут

    Испанский теннисист на старте турнира выиграл у Максимилиана Мартерера — 6:3, 6:1, 6:4.

    Роберто с некоторых пор находится в рейтинге за пределами топ-100, но в его случае на это не стоит сильно обращаться внимание.

    Баутиста-Агут по-прежнему демонстрирует очень солидный уровень, а падение в рейтинге связано, прежде всего, с травмой, из-за которой ему пришлось пропустить часть прошлого сезона.

    На неделе перед Уимблдоном 36-летний Баутиста-Агут выиграл два матча на Мальорке. В четвертьфинале его остановил француз Гаэль Монфис.

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    Также отметим, что в 2019-м бывшая девятая ракетка мира дошел на британском мэйджоре до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.38, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: весной Роберто обыграл итальянца в квалификации грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. Несмотря на мотивацию итальянца, вряд ли он возьмет реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа Баутисты-Агута с форой по сетам (-1,5) за 2.14.

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    Сонего — Баутиста-Агут: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Баутиста-Агут снова выиграет у Сонего?
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