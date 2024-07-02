Американец Тейлор Фриц сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — О`Коннелл, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фриц

Как и два года назад, Тейлор отправился на Уимблдон после победы на турнире в Истборне.

На прошлой неделе американский теннисист выиграл у Тиаго Сейбота-Уайлда, Цзюнчэна Шана, Александра Вукича и Макса Перселла. Во всех случаях ему хватило двух сетов.

Интересно, что в 2022-м после Истборна Фриц дошел на Уимблдоне до четвертьфинала, где проиграл Рафе Надалю.

В 2023-м Фриц сенсационно уступил шведу Микаэлю Имеру во втром раунде британского мэйджора.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Если судить по недавним матчам, на этот раз Фрица можно назвать одним из скрытых фаворитов турнира.

О`Коннелл

Австралийский теннисист пропустил почти два месяца из-за травмы, которая помешала ему выступить не только на июньских травяных турнирах, но и на Ролан Гаррос.

В начале мая Кристофер не мог доиграть матч против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в первом круга «Мастерса» в Риме.

Лучшим результатом О`Коннелла в текущем сезоне пока остается выход в четвертый круге «Мастерса» в Майами. Кроме того, можно вспомнить четвертьфинал в Аделаиде.

Но в контексте предстоящей встречи с Фрицем важно отметить, что в прошлом году О`Коннелл прошел два раунда на Уимблдоне и выиграл два матча в Штутгарте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.10, победу О`Коннелла букмекеры предлагают за 9.10.

Прогноз: в прошлом году Тейлор с трудом выиграл у австралийца на грунте в Мадриде. На этот раз должно быть полегче. Нехватка соревновательной практики обязательно скажется на игре О`Коннелла в матче с таким соперником.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 31,5 за 1.88.