Тейлор Фритц
Christopher O'Connell
Фриц
Как и два года назад, Тейлор отправился на Уимблдон после победы на турнире в Истборне.
На прошлой неделе американский теннисист выиграл у Тиаго Сейбота-Уайлда, Цзюнчэна Шана, Александра Вукича и Макса Перселла. Во всех случаях ему хватило двух сетов.
Интересно, что в 2022-м после Истборна Фриц дошел на Уимблдоне до четвертьфинала, где проиграл Рафе Надалю.
В 2023-м Фриц сенсационно уступил шведу Микаэлю Имеру во втром раунде британского мэйджора.
Если судить по недавним матчам, на этот раз Фрица можно назвать одним из скрытых фаворитов турнира.
О`Коннелл
Австралийский теннисист пропустил почти два месяца из-за травмы, которая помешала ему выступить не только на июньских травяных турнирах, но и на Ролан Гаррос.
В начале мая Кристофер не мог доиграть матч против испанца Роберто Карбальеса-Баэны в первом круга «Мастерса» в Риме.
Лучшим результатом О`Коннелла в текущем сезоне пока остается выход в четвертый круге «Мастерса» в Майами. Кроме того, можно вспомнить четвертьфинал в Аделаиде.
Но в контексте предстоящей встречи с Фрицем важно отметить, что в прошлом году О`Коннелл прошел два раунда на Уимблдоне и выиграл два матча в Штутгарте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.10, победу О`Коннелла букмекеры предлагают за 9.10.
Прогноз: в прошлом году Тейлор с трудом выиграл у австралийца на грунте в Мадриде. На этот раз должно быть полегче. Нехватка соревновательной практики обязательно скажется на игре О`Коннелла в матче с таким соперником.
- 2.90Рублев — Комесана: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.92Оже-Альяссим — Коккинакис: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.88Эванс — Табило: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 31,5 за 1.88.