Гарсия
Каролин Гарсия месяц была без игровой практики, последний турнир теннисистка из Франции провела на «мэйджоре» в Париже. На «Ролан Гаррос» Гарсия смогла добраться лишь до второго круга.
На этой стадии Гарсия проиграла американке Софии Кенин (3:6, 3:6). А в первом раунде Открытого чемпионата Франции Каролин Гарсия нанесла поражение немке Еве Лис (4:6, 7:5, 6:2).
Каролин Гарсия занимает в рейтинге WTA 24 место.
Блинкова
На последнем турнире в Бад Хомбурге российская теннисистка Анна Блинкова остановилась на четвертьфинальной стадии. В полуфинал спортсменку из России не пустила Виктория Томова из Болгарии (6:2, 1:6, 6:7). Соперницы провели на корте 2 часа 14 минут игрового времени.
В этой битве Анна Блинкова пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и выиграла четыре брейка.
Стоит отметить, что у Блинковой на тай-брейке было пять матчболов, но россиянка их так и не смогла реализовать, чтобы получить путёвку в полуфинал немецкого турнира.
В рейтинге женской теннисной ассоциации Анна Блинкова занимает 60 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Гарсию в этом матче можно поставить за 1.66, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.23.
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Прогноз: От этого поединка стоит ожидать результативности, большая часть игр с участием Блинковой не обходятся без третьего сета.
Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 22.5 с коэффициентом 1.89.