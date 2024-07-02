Россиянка Анна Блинкова и француженка Каролин Гарсия встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 2 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гарсия — Блинкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гарсия

Каролин Гарсия месяц была без игровой практики, последний турнир теннисистка из Франции провела на «мэйджоре» в Париже. На «Ролан Гаррос» Гарсия смогла добраться лишь до второго круга.

На этой стадии Гарсия проиграла американке Софии Кенин (3:6, 3:6). А в первом раунде Открытого чемпионата Франции Каролин Гарсия нанесла поражение немке Еве Лис (4:6, 7:5, 6:2).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Каролин Гарсия занимает в рейтинге WTA 24 место.

Блинкова

На последнем турнире в Бад Хомбурге российская теннисистка Анна Блинкова остановилась на четвертьфинальной стадии. В полуфинал спортсменку из России не пустила Виктория Томова из Болгарии (6:2, 1:6, 6:7). Соперницы провели на корте 2 часа 14 минут игрового времени.

В этой битве Анна Блинкова пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и выиграла четыре брейка.

Стоит отметить, что у Блинковой на тай-брейке было пять матчболов, но россиянка их так и не смогла реализовать, чтобы получить путёвку в полуфинал немецкого турнира.

В рейтинге женской теннисной ассоциации Анна Блинкова занимает 60 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Гарсию в этом матче можно поставить за 1.66, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.23.

Прогноз: От этого поединка стоит ожидать результативности, большая часть игр с участием Блинковой не обходятся без третьего сета.

Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 22.5 с коэффициентом 1.89.