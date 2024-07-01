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    Сможет ли Шан пройти первый круг на Уимблдоне?

    Гарин — Шан. Ставка (к. 2.54) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

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    Цзюньчэн Шан
    Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против чилийца Кристиана Гарина в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Гарин — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гарин

    Кристиан не играл на Уимблдоне в прошлом году, но зато в 2022-м он преподнес одну из главных сенсаций, дойдя до четвертьфинала.

    Этот результат стал большим сюрпризом — до этого у него и близко не было подобных результатов на траве.

    На этот раз Гарин пробился в основную сетку через квалификацию. В рейтинге он по-прежнему находится за пределами топ-100.

    В отборе бывшая 17-я ракетка мира выиграл у Энцо Коко, Марсело Барриоса-Веры и Тимофея Скатова.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    При этом чуть раньше Гарин не прошел квалификацию в нидерландском Хертогенбосе и проиграл на старте «челленджера» в британском Илкли.

    Шан

    Цзюньчэн впервые попал в основную сетку британского мэйджора. На этот раз ему не пришлось участвовать в квалификации.

    Но есть подозрение, что талантливый китаец смог бы пройти отбор. В начале июня он проиграл Билли Харрису на старте «челленджера» в Сербитоне, но потом дошел до четвертьфинала в Ноттингеме.

    Настоящим же успехом стал выход в 1/4 финала на турнире в Истборне. Шан прошел квалификацию, выиграл в основе у Томаса Этчеверри и Эмиля Руусувуори, после чего уступил Тейлору Фрицу со счетом 6:7, 6:7.

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    Лучшим результатом 19-летнего Шана в текущем сезоне пока остается выход в третий круг на Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гарина в этом матче можно поставить за 1.96, победу Шана букмекеры предлагают за 1.85.

    Прогноз: матчи в квалификации показали, что чилиец неплохо подготовился к Уимблдону, но в данном случае нашим симпатии все равно на стороне талантливого представителя Поднебесной.

    Рекомендуемая ставка: победа Шана с форой по сетам (-1,5) за 2.54.

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    Гарин — Шан: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шан пройти первый круг на Уимблдоне?
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