Касаткина
Дарья Касаткина — чемпионка рейтингового турнира в Истбурне. Российская теннисистка в финале британского розыгрыша буквально уничтожила канадку Лейлу Фернандес (6:3, 6:4).
Таким образом Касаткина завоевала свой 7-й титул в карьере и первый на травяном покрытии. Стоит отметить, что первая ракетка России в финальном поединке против Фернандес отменно сыграла в защите.
Отметим также, что Дарья Касаткина стала пятой теннисисткой с титулами WTA на всех покрытиях: харде, грунте и траве.
Ранее россиянка выиграла трофеи в Чарльстоне, Москве, Мельбурне, Санкт-Петербурге, Сан-Хосе и Гранби.
Дарья Касаткина занимает в рейтинге WTA 14 место.
Чжан Шуай
В стартовой игре Уимблдона Дарье Касаткиной будет противостоять китаянка Чжан Шуай. Проигрышная серия теннисистки из Китая составляет 20 матчей, в последний раз Шуай побеждала 31 января 2023 года. Это было в Лионе в поединке против американки Мэдисон Бренгл (6:3, 6:2).
Последний турнир для Шуай прошёл в Мадриде ещё в апреле. На грунтовом покрытии китаянка уступила американке Шелби Роджерс (3:6, 2:6).
На данный момент Лейла Фернандес занимает в рейтинге WTA 677 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.05, победу Шуай букмекеры предлагают за 10.50.
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Прогноз: Дарья Касаткина — победительница турнира в Истбурне, наверняка добьётся победы над соперницей из Китая.
Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-7) с коэффициентом 1.98.