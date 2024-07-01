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    Касаткина уничтожит соперницу в 1-м круге Уимблдона?

    Касаткина — Чжан Шуай. Ставка (к. 1.98) и прогноз на матч, Уимблдон, 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Чжан Шуай
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина и китаянка Чжан Шуай встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдёт 1 июля, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Чжан Шуай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Касаткина

    Дарья Касаткина — чемпионка рейтингового турнира в Истбурне. Российская теннисистка в финале британского розыгрыша буквально уничтожила канадку Лейлу Фернандес (6:3, 6:4).

    Таким образом Касаткина завоевала свой 7-й титул в карьере и первый на травяном покрытии. Стоит отметить, что первая ракетка России в финальном поединке против Фернандес отменно сыграла в защите.

    Отметим также, что Дарья Касаткина стала пятой теннисисткой с титулами WTA на всех покрытиях: харде, грунте и траве.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Ранее россиянка выиграла трофеи в Чарльстоне, Москве, Мельбурне, Санкт-Петербурге, Сан-Хосе и Гранби.

    Дарья Касаткина занимает в рейтинге WTA 14 место.

    Чжан Шуай

    В стартовой игре Уимблдона Дарье Касаткиной будет противостоять китаянка Чжан Шуай. Проигрышная серия теннисистки из Китая составляет 20 матчей, в последний раз Шуай побеждала 31 января 2023 года. Это было в Лионе в поединке против американки Мэдисон Бренгл (6:3, 6:2).

    Последний турнир для Шуай прошёл в Мадриде ещё в апреле. На грунтовом покрытии китаянка уступила американке Шелби Роджерс (3:6, 2:6).

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  • Сегодня

    • На данный момент Лейла Фернандес занимает в рейтинге WTA 677 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.05, победу Шуай букмекеры предлагают за 10.50.

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    Прогноз: Дарья Касаткина — победительница турнира в Истбурне, наверняка добьётся победы над соперницей из Китая.

    Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с форой (-7) с коэффициентом 1.98.

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    Касаткина — Чжан Шуай: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Касаткина уничтожит соперницу в 1-м круге Уимблдона?
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