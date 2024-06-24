Хауме Мунар
Себастьян Офнер
Муньяр
Хауме в этом году пока ни разу не играл на траве.
Испанец уже не первый раз перед Уимблдоном едет на Мальорку. Правда, в прошлом сезоне он отправился сразу на британский мэйджор и в итоге преподнес сенсацию: Муньяр выиграл у Джона Изнера, после чего, правда, уступил Лоренцо Музетти.
Как ни странно, в 2022-м Хауме тоже прошел первый раунд на Уимблдоне. Тогда он одержал победу над бразильцем Тиаго Монтейро. Во втром круге его с большим трудом остановил Кэмерон Норри.
В общем, Муньяр — один из тех грунтовиков, которые периодически могут удивлять и на остальных покрытиях.
Офнер
Себастьян тем временем провалил два предыдущих турнира на траве.
В Штутгарте австрийский теннисист проиграл в первом круге будущему чемпиону британцу Джеку Дрейперу (6:7, 6:7).
На прошлой неделе Офнер уступил китайцу Чжичжэню Чжану (6:7, 7:6, 4:6) на старте турнира в Галле.
В прошлом году Офнер дошел до финала на травяном «челленджере» в Илкли, вскоре после чего проиграл чеху Иржи Легечке в первом круге Уимблдона.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 2.39, победу Офнера букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: у австрийца действительно побольше шансов на выход в следующий раунд хотя бы благодаря тому, что у него все-таки получше первая подача, чем у испанца. Но почти нет сомнений, что Муньяр просто так не отдаст этот матч.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.