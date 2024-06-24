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    Муньяр продлит серию поражений Офнера?

    Муньяр — Офнер. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир на Мальорке 24 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Муньяр — Офнер
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    Хауме Муньяр
    Испанец Хауме Муньяр сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в первом круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 16:30 мск. Муньяр — Офнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мальорка. Мужчины 24 Июня 2024 года

    Хауме Мунар

  • Испания
    •  Хауме Мунар 16:30 Себастьян Офнер

    Себастьян Офнер

  • Австрия
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    Муньяр

    Хауме в этом году пока ни разу не играл на траве.

    Испанец уже не первый раз перед Уимблдоном едет на Мальорку. Правда, в прошлом сезоне он отправился сразу на британский мэйджор и в итоге преподнес сенсацию: Муньяр выиграл у Джона Изнера, после чего, правда, уступил Лоренцо Музетти.

    Как ни странно, в 2022-м Хауме тоже прошел первый раунд на Уимблдоне. Тогда он одержал победу над бразильцем Тиаго Монтейро. Во втром круге его с большим трудом остановил Кэмерон Норри.

    Прогнозы на теннис

    В общем, Муньяр — один из тех грунтовиков, которые периодически могут удивлять и на остальных покрытиях.

    Офнер

    Себастьян тем временем провалил два предыдущих турнира на траве.

    В Штутгарте австрийский теннисист проиграл в первом круге будущему чемпиону британцу Джеку Дрейперу (6:7, 6:7).

    На прошлой неделе Офнер уступил китайцу Чжичжэню Чжану (6:7, 7:6, 4:6) на старте турнира в Галле.

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    В прошлом году Офнер дошел до финала на травяном «челленджере» в Илкли, вскоре после чего проиграл чеху Иржи Легечке в первом круге Уимблдона.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Муньяра в этом матче можно поставить за 2.39, победу Офнера букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: у австрийца действительно побольше шансов на выход в следующий раунд хотя бы благодаря тому, что у него все-таки получше первая подача, чем у испанца. Но почти нет сомнений, что Муньяр просто так не отдаст этот матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.

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    Муньяр — Офнер. Испанец Хауме Муньяр сыграет против австрийца Себастьяна Офнера в первом круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 24 июня, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Муньяр — Офнер с коэффициентом 2.30.
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