Боржеш
Нуну до сих пор в этом месяце провел на траве лишь один матч. Это явно не его покрытие.
На турнире в Галле португалец проиграл в первом раунде россиянина Даниилу Медведеву (6:7, 4:6).
В прошлом году Боржеш выиграл три матча на «челленджере» в Ноттингеме, но на уровне турниров ATP 250 и выше у него не было ни одной победы на траве.
На Уимблдоне-2023 Боржеш проиграл на старте турнира аргентинцу Франсиско Серундоло.
Микельсен
Алекс тем временем тоже не прошел ни раунда на турнире в Галле, проиграв в первом матче Маттео Берреттини (6:7, 2:6).
Правда, перед этим американец прошел квалификацию, победив Макса Реберга и Янника Ханфманна.
В целом Микельсен, вопреки ожиданиям, слабо проводит серию турниров на траве. В начале июня 19-летний теннисист не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Сербитоне и Штутгарте.
В прошлом году Микельсен, о котором тогда вообще никто не знал, дошел до финала на турнире в Ньюпорте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.08, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.75.
Прогноз: в начале года Нуну выиграл у Алекса в новозеландском Окленде — 0:6, 7:6, 6:3. Скорее всего, на этот раз им тоже не хватит двух сетов, но при этом вполне вероятно, что португалец снова воспользуется неопытностью американца.
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Рекомендуемая ставка: победа Боржеша за 2.08.