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    Боржеш снова выиграет у Микельсена?

    Боржеш — Микельсен. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир на Мальорке 23 июня 2024 года

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    Нуну Боржеш
    Американец Алекс Микельсен сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 23 июня, начало — в 14:00 мск. Боржеш — Микельсен: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Боржеш

    Нуну до сих пор в этом месяце провел на траве лишь один матч. Это явно не его покрытие.

    На турнире в Галле португалец проиграл в первом раунде россиянина Даниилу Медведеву (6:7, 4:6).

    В прошлом году Боржеш выиграл три матча на «челленджере» в Ноттингеме, но на уровне турниров ATP 250 и выше у него не было ни одной победы на траве.

    Прогнозы на теннис

    На Уимблдоне-2023 Боржеш проиграл на старте турнира аргентинцу Франсиско Серундоло.

    Микельсен

    Алекс тем временем тоже не прошел ни раунда на турнире в Галле, проиграв в первом матче Маттео Берреттини (6:7, 2:6).

    Правда, перед этим американец прошел квалификацию, победив Макса Реберга и Янника Ханфманна.

    В целом Микельсен, вопреки ожиданиям, слабо проводит серию турниров на траве. В начале июня 19-летний теннисист не выиграл ни одного матча на «челленджере» в Сербитоне и Штутгарте.

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    В прошлом году Микельсен, о котором тогда вообще никто не знал, дошел до финала на турнире в Ньюпорте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.08, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.75.

    Прогноз: в начале года Нуну выиграл у Алекса в новозеландском Окленде — 0:6, 7:6, 6:3. Скорее всего, на этот раз им тоже не хватит двух сетов, но при этом вполне вероятно, что португалец снова воспользуется неопытностью американца.

    Рекомендуемая ставка: победа Боржеша за 2.08.

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    Боржеш — Микельсен. Американец Алекс Микельсен сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге турнира на Мальорке (Испания). Матч пройдет 23 июня, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Боржеш — Микельсен с коэффициентом 2.08.
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