Россиянка Анастасия Потапова и чешка Барбора Крейчикова встретятся в четвертьфинале турнира в Бирмингеме. Матч пройдёт 21 июня, начало — в 14:30 мск. Потапова — Крейчикова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Потапова

36-я ракетка планеты вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме. Во втором круге российская теннисистка Анастасия Потапова оказалась сильнее итальянки Лючии Бронцетти (6:3, 7:5). На матч ушло 1 час и 25 минут игрового времени.

Стоит отметить, что Потапова в поединке против Бронцетти реализовала четыре брей-пойнта из четырёх возможных, 100% результат.

В превом круге турнира WTA Бирмингем-250 Потапова переиграла соотечественницу Элину Аванесян (6:4, 6:4).

Прогнозы на теннис

К слову, Анастасия Потапова улучшила своё положение в рейтинге WTA, сейчас россиянка занимает 36 место. В начале июня теннисистка распологалась на 41 строчке, выступя на Открытом чемпионате Франции.

Крейчикова

Барбора Крейчикова не отдала не единого сета своим соперницам на кортах Бирмингема. Сезон на траве для чешки стартовал с двух побед. Были обыграны австралийка Дарья Сэвилл (6:1, 7:6) и британка Хэрриет Дарт (6:3, 6:4).

Крейчикова наконец, прервала чёрную полосу игр, на грунте чешская теннисистка проиграла четыре матча на четырёх разных турнирах. Было поражение от россиянки Кудерметовой в Штутгарте (7:5, 4:6, 4:6), румынки Кристиан (6:2, 0:6, 2:6) в Мадриде, россиянки Самсоновой (2:6, 7:6, 4:6) в Страсбурге и швейцарки Голубич (6:7, 4:6) в Париже.

Стоит отметить, что Барбора Крейчикова — чемпионка «Ролан Гаррос» в 2021. И после триумфа на «мэйджоре» в Париже, спортсменка из Чехии проигрывает в первом круге этого турнира третий год подряд.

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 25 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Со стороны букмекеров абсолютное равенство, на победу Потаповой и Крейчиковой в этом матче можно поставить за 1.90.

Прогноз: Все мы конечно, будем болеть за Анастасию Потапову, но обыграть Крейчикову россиянке будет сложно. Можно ожидать от теннисисток яркой игры, не исключаем третьего сета, а вместе с ним результативности.

Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 22.5 с коэффициентом 1.96.