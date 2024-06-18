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    Бублик дожмет Перселла только на решающем тай-брейке?

    Перселл — Бублик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Галле 18 июня 2024 года

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    Макс Перселл
    Австралиец Макс Перселл сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 14:00 мск. Перселл — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Галле. Мужчины 18 Июня 2024 года

    Макс Перселл (Австралия)

  • Галле. Мужчины
    •  Макс Перселл (Австралия) 14:00 Александр Бублик

    Александр Бублик

  • Казахстан
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    Перселл

    Макс стал одним из героев квалификации в Галле. Вопреки ожиданиям, ему удалось обыграть двух серьезных соперников.

    В первом раунде отбора австралиец спокойно выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко (6:3, 6:2), а в решающем — у испанца Роберто Баутисты-Агута (6:4, 6:4).

    На прошлой неделе Перселл не прошел ни раунда на турнира в нидерландском Хертогенбосе, проиграв в первом же матче своему соотечественнику Александру Вукичу.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в целом текущий сезон складывается не очень удачно для представителя Зеленого континента. В 2024-м Перселл еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Бублик

    Для Саши турнир в Галле имеет большое значение в контексте рейтинга — на этой неделе он попробует защитить прошлогодний титул.

    На недавнем турнире в Штутгарте представитель Казахстана начал с уверенной победы над сербом Хамадом Медьедовичем, но уже в следующем раунде не смог доиграть матч против Лоренцо Музетти.

    Бублик в игре с итальянцем забрал первый сет, второй отдал со счетом 1:6, а в решающем при 0:1 отказался от продолжения борьбы.

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    В Галле Бублик все-таки приехал, но пока не очень понятно, в какой он сейчас форме и готов ли снова бороться за трофей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Перселла в этом матче можно поставить за 2.76, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.45.

    Прогноз: есть подозрение, что у Саша будут проблемы в предстоящем матче. Австралиец уж как-то чересчур хорошо играл в квалификации. Плюс не факт, что Бублик сейчас в оптимальной форме.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Перселл — Бублик. Австралиец Макс Перселл сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Перселл — Бублик с коэффициентом 1.92.
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