Австралиец Макс Перселл сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге турнира в Галле (Германия). Матч пройдет 18 июня, начало — в 14:00 мск. Перселл — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Перселл

Макс стал одним из героев квалификации в Галле. Вопреки ожиданиям, ему удалось обыграть двух серьезных соперников.

В первом раунде отбора австралиец спокойно выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко (6:3, 6:2), а в решающем — у испанца Роберто Баутисты-Агута (6:4, 6:4).

На прошлой неделе Перселл не прошел ни раунда на турнира в нидерландском Хертогенбосе, проиграв в первом же матче своему соотечественнику Александру Вукичу.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что в целом текущий сезон складывается не очень удачно для представителя Зеленого континента. В 2024-м Перселл еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Бублик

Для Саши турнир в Галле имеет большое значение в контексте рейтинга — на этой неделе он попробует защитить прошлогодний титул.

На недавнем турнире в Штутгарте представитель Казахстана начал с уверенной победы над сербом Хамадом Медьедовичем, но уже в следующем раунде не смог доиграть матч против Лоренцо Музетти.

Бублик в игре с итальянцем забрал первый сет, второй отдал со счетом 1:6, а в решающем при 0:1 отказался от продолжения борьбы.

В Галле Бублик все-таки приехал, но пока не очень понятно, в какой он сейчас форме и готов ли снова бороться за трофей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Перселла в этом матче можно поставить за 2.76, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: есть подозрение, что у Саша будут проблемы в предстоящем матче. Австралиец уж как-то чересчур хорошо играл в квалификации. Плюс не факт, что Бублик сейчас в оптимальной форме.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.