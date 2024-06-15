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    Берреттини выйдет в финал турнира в Штутгарте?

    Музетти — Берреттини. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 15 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Берреттини
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    Маттео Берреттини
    Итальянцы Маттео Берреттини и Лоренцо Музетти встретятся в полуфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 июня, начало — в 13:00 мск. Музетти — Берреттини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 15 Июня 2024 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 15:00 Маттео Берреттини

    Маттео Берреттини

  • Италия
    •

    Музетти

    Лоренцо улучшил свой прошлогодний результат в Штутгарте. В прошлый раз он остановился в четвертьфинале, а теперь может попасть в финал.

    Но без везения не обошлось, это нельзя не признать. В пятницу Музетти встречался с Александром Бубликом, который не смог завершить матч из-за травмы.

    Первый сет итальянец проиграл, второй забрал со счетом 6:1, а в третьем при 1:0 соперник отказался от продолжения борьбы.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих раундах Музетти выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара и немца Доминика Кепфера.

    Берреттини

    Игра и результаты Маттео на этой неделе свидетельствуют о том, что он снова находится в оптимальной форме.

    Если так пойдет и дальше, итальянец, скорее всего, будет одним из фаворитов на предстоящем Уимблдоне.

    В четвертьфинале Берреттини одержала победу над Джеймсом Даквортом — 6:4, 7:5.

    Финалист Уимблдона-2021 идеально провел матч: забрал все геймы на своей подаче (у австралийца не было ни одного брейк-пойнта) и сделал по брейку в каждом сете.

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    В остальных матчах Берреттини обыграл россиянина Романа Сафиуллина и канадца Дениса Шаповалова.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 3.02, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.39.

    Прогноз: два года назад Маттео проиграл Лоренцо в финале турнира в Неаполе. Уже тогда было ясно, что Музетти ни в коем случае нельзя недооценивать, но в данном случае мы считаем, что на траве он вряд ли обыграет соотечественника.

    Берреттини может третий раз в карьере выйти в финал в Штутгарте. В двух предыдущих случаях он стал победителем турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

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    Музетти — Берреттини. Итальянцы Маттео Берреттини и Лоренцо Музетти встретятся в полуфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 июня, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Музетти — Берреттини с коэффициентом 1.92.
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