Лоренцо Музетти
Маттео Берреттини
Музетти
Лоренцо улучшил свой прошлогодний результат в Штутгарте. В прошлый раз он остановился в четвертьфинале, а теперь может попасть в финал.
Но без везения не обошлось, это нельзя не признать. В пятницу Музетти встречался с Александром Бубликом, который не смог завершить матч из-за травмы.
Первый сет итальянец проиграл, второй забрал со счетом 6:1, а в третьем при 1:0 соперник отказался от продолжения борьбы.
В предыдущих раундах Музетти выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара и немца Доминика Кепфера.
Берреттини
Игра и результаты Маттео на этой неделе свидетельствуют о том, что он снова находится в оптимальной форме.
Если так пойдет и дальше, итальянец, скорее всего, будет одним из фаворитов на предстоящем Уимблдоне.
В четвертьфинале Берреттини одержала победу над Джеймсом Даквортом — 6:4, 7:5.
Финалист Уимблдона-2021 идеально провел матч: забрал все геймы на своей подаче (у австралийца не было ни одного брейк-пойнта) и сделал по брейку в каждом сете.
В остальных матчах Берреттини обыграл россиянина Романа Сафиуллина и канадца Дениса Шаповалова.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 3.02, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.39.
Прогноз: два года назад Маттео проиграл Лоренцо в финале турнира в Неаполе. Уже тогда было ясно, что Музетти ни в коем случае нельзя недооценивать, но в данном случае мы считаем, что на траве он вряд ли обыграет соотечественника.
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Берреттини может третий раз в карьере выйти в финал в Штутгарте. В двух предыдущих случаях он стал победителем турнира.
Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.