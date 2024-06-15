Итальянцы Маттео Берреттини и Лоренцо Музетти встретятся в полуфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 15 июня, начало — в 13:00 мск. Музетти — Берреттини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Музетти

Лоренцо улучшил свой прошлогодний результат в Штутгарте. В прошлый раз он остановился в четвертьфинале, а теперь может попасть в финал.

Но без везения не обошлось, это нельзя не признать. В пятницу Музетти встречался с Александром Бубликом, который не смог завершить матч из-за травмы.

Первый сет итальянец проиграл, второй забрал со счетом 6:1, а в третьем при 1:0 соперник отказался от продолжения борьбы.

Прогнозы на теннис

В предыдущих раундах Музетти выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара и немца Доминика Кепфера.

Берреттини

Игра и результаты Маттео на этой неделе свидетельствуют о том, что он снова находится в оптимальной форме.

Если так пойдет и дальше, итальянец, скорее всего, будет одним из фаворитов на предстоящем Уимблдоне.

В четвертьфинале Берреттини одержала победу над Джеймсом Даквортом — 6:4, 7:5.

Финалист Уимблдона-2021 идеально провел матч: забрал все геймы на своей подаче (у австралийца не было ни одного брейк-пойнта) и сделал по брейку в каждом сете.

В остальных матчах Берреттини обыграл россиянина Романа Сафиуллина и канадца Дениса Шаповалова.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 3.02, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.39.

Прогноз: два года назад Маттео проиграл Лоренцо в финале турнира в Неаполе. Уже тогда было ясно, что Музетти ни в коем случае нельзя недооценивать, но в данном случае мы считаем, что на траве он вряд ли обыграет соотечественника.

Берреттини может третий раз в карьере выйти в финал в Штутгарте. В двух предыдущих случаях он стал победителем турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.