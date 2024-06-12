Канадка Бьянка Андрееску и китаянка Юэ Юань встретятся во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 12 июня, начало — в 11:00 мск. Андрееску — Юань: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бьянка Андрееску

Последние результаты Андрееску позволяют говорить о том, что она постепенно вспоминает былые звездные времена.

На недавнем «Ролан Гаррос» она неожиданно для всех прошла аж два раунда грунтового Грэндслэма, а на травяных кортах Нидерландов уже одержала одну победу.

Правда победила она не самую известную и сильную местную теннисистку — Еву Веддер. Однако даже против нее потребовалось три сета, чтобы победить.

В матче против Юань спортсменка из Северной Америки должна побеждать максимально уверенно, если хочет на что-то рассчитывать на предстоящем старте.

Юэ Юань

На протяжении последний сезонов Юань не демонстрировала того уровня игру, чтобы о ней всерьез говорили.

Прогнозы на теннис

Но в этом сезоне у неё случилось несколько ярких стартов, причем в первых раундах были отнюдь не проходные соперницы.

Ей удалось даже взять турнир в американском Остине, а если учитывать и удачный старт в Индиан-Уэллсе, то у китаянки так и вовсе нарисовалась серия из девяти беспроигрышных матчей подряд.

Правда, на траве она играет совсем плохо, а одна победа за шесть последних поединков говорят о не самой лучшей форме Юэ на данный момент времени.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Андрееску — 1.47, победа Юань — 2.71.

Прогноз: Андрееску сможет доказать свой класс

Ставка: Ф1 (-3) за 1.78

Альтернативный прогноз: Несмотря на разное физическое состояние, встреча растянется на три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.