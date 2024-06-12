Бьянка Андрееску
Последние результаты Андрееску позволяют говорить о том, что она постепенно вспоминает былые звездные времена.
На недавнем «Ролан Гаррос» она неожиданно для всех прошла аж два раунда грунтового Грэндслэма, а на травяных кортах Нидерландов уже одержала одну победу.
Правда победила она не самую известную и сильную местную теннисистку — Еву Веддер. Однако даже против нее потребовалось три сета, чтобы победить.
В матче против Юань спортсменка из Северной Америки должна побеждать максимально уверенно, если хочет на что-то рассчитывать на предстоящем старте.
Юэ Юань
На протяжении последний сезонов Юань не демонстрировала того уровня игру, чтобы о ней всерьез говорили.
Но в этом сезоне у неё случилось несколько ярких стартов, причем в первых раундах были отнюдь не проходные соперницы.
Ей удалось даже взять турнир в американском Остине, а если учитывать и удачный старт в Индиан-Уэллсе, то у китаянки так и вовсе нарисовалась серия из девяти беспроигрышных матчей подряд.
Правда, на траве она играет совсем плохо, а одна победа за шесть последних поединков говорят о не самой лучшей форме Юэ на данный момент времени.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Андрееску — 1.47, победа Юань — 2.71.
Прогноз: Андрееску сможет доказать свой класс
- 1.78Уотсон — Плишкова: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.91Сэвилл — Парри: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.96Пегула — Крунич: прогноз и ставкаСегодня в 11:00
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Ставка: Ф1 (-3) за 1.78
Альтернативный прогноз: Несмотря на разное физическое состояние, встреча растянется на три сета
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.