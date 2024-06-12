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    Андрееску легко расправится с китаянкой?

    Андрееску — Юань. Ставка (к. 1.78) и прогноз на матч в Хертогенбосе 12 июня 2024 года

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    Бьянка Андрееску
    Канадка Бьянка Андрееску и китаянка Юэ Юань встретятся во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 12 июня, начало — в 11:00 мск. Андрееску — Юань: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Бьянка Андрееску

    Последние результаты Андрееску позволяют говорить о том, что она постепенно вспоминает былые звездные времена.

    На недавнем «Ролан Гаррос» она неожиданно для всех прошла аж два раунда грунтового Грэндслэма, а на травяных кортах Нидерландов уже одержала одну победу.

    Правда победила она не самую известную и сильную местную теннисистку — Еву Веддер. Однако даже против нее потребовалось три сета, чтобы победить.

    В матче против Юань спортсменка из Северной Америки должна побеждать максимально уверенно, если хочет на что-то рассчитывать на предстоящем старте.

    Юэ Юань

    На протяжении последний сезонов Юань не демонстрировала того уровня игру, чтобы о ней всерьез говорили.

    Прогнозы на теннис

    Но в этом сезоне у неё случилось несколько ярких стартов, причем в первых раундах были отнюдь не проходные соперницы.

    Ей удалось даже взять турнир в американском Остине, а если учитывать и удачный старт в Индиан-Уэллсе, то у китаянки так и вовсе нарисовалась серия из девяти беспроигрышных матчей подряд.

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    Правда, на траве она играет совсем плохо, а одна победа за шесть последних поединков говорят о не самой лучшей форме Юэ на данный момент времени.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Андрееску — 1.47, победа Юань — 2.71.

    Прогноз: Андрееску сможет доказать свой класс

    Ставка: Ф1 (-3) за 1.78

    Альтернативный прогноз: Несмотря на разное физическое состояние, встреча растянется на три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.43.

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    Андрееску — Юань. Канадка Бьянка Андрееску и китаянка Юэ Юань встретятся во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 12 июня, начало — в 11:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Андрееску — Юань с коэффициентом 1.78.
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