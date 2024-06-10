Американка Бернарда Пера и голландка Сюзан Ламенс встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 13:30 мск. Пера — Ламенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бернарда Пера

Нельзя сказать, что текущий сезон Пера проваливает, однако её показатели значительно ниже ожидаемых.

В Риме через квалификацию она добралась до третьего круга, где ожидаемо разгромно проиграла будущей победительнице турнира Свентек.

Форма и общий уровень настроя у Бернарды на приличном уровне, поэтому успешность выступления на траве целиком и полностью будет зависеть от неё самой.

Для первого круга у неё довольно легкая соперница, пусть и играть она будет при поддержке собственных болельщиков.

Сюзан Ламенс

Имя Ламенс по ходу турниров не самой высокой категории редко, когда встречается в основной сетке, но на турнире в Хертогенбосе она не могла не попасть в основную сетку турнира.

Прогнозы на теннис

На не самых рейтинговых 75-тысячниках Сюзан даже одерживала победы, но количество рейтинговых очков они дают критически малое.

На кортах Парижа спортсменка из Нидерландов даже не смогла преодолеть сито квалификации, проиграв румынке Рузе.

В поединке против Пера придется очень тяжело, даже несмотря на то, что Бернарда давно не показывает теннис экстра-класса.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пера — 1.38, победа Ламенс — 3.08.

Прогноз: Пера будет всецельно доминировать над своей соперницей

Ставка: Ф1 (-4) за 1.85

Альтернативный прогноз: Матч будет проходить под диктовку Бернарды

Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.11.