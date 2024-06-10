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    Пера проведет разминочный матч против Ламенс?

    Пера — Ламенс. Ставка (к. 1.85) и прогноз на матч в Хертогенбосе 10 июня 2024 года

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    Бернарда Пера
    Американка Бернарда Пера и голландка Сюзан Ламенс встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 13:30 мск. Пера — Ламенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Бернарда Пера

    Нельзя сказать, что текущий сезон Пера проваливает, однако её показатели значительно ниже ожидаемых.

    В Риме через квалификацию она добралась до третьего круга, где ожидаемо разгромно проиграла будущей победительнице турнира Свентек.

    Форма и общий уровень настроя у Бернарды на приличном уровне, поэтому успешность выступления на траве целиком и полностью будет зависеть от неё самой.

    Для первого круга у неё довольно легкая соперница, пусть и играть она будет при поддержке собственных болельщиков.

    Сюзан Ламенс

    Имя Ламенс по ходу турниров не самой высокой категории редко, когда встречается в основной сетке, но на турнире в Хертогенбосе она не могла не попасть в основную сетку турнира.

    Прогнозы на теннис

    На не самых рейтинговых 75-тысячниках Сюзан даже одерживала победы, но количество рейтинговых очков они дают критически малое.

    На кортах Парижа спортсменка из Нидерландов даже не смогла преодолеть сито квалификации, проиграв румынке Рузе.

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    В поединке против Пера придется очень тяжело, даже несмотря на то, что Бернарда давно не показывает теннис экстра-класса.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пера — 1.38, победа Ламенс — 3.08.

    Прогноз: Пера будет всецельно доминировать над своей соперницей

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.85

    Альтернативный прогноз: Матч будет проходить под диктовку Бернарды

    Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.11.

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    Пера — Ламенс. Американка Бернарда Пера и голландка Сюзан Ламенс встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 10 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Пера — Ламенс с коэффициентом 1.85.
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