Бернарда Пера
Нельзя сказать, что текущий сезон Пера проваливает, однако её показатели значительно ниже ожидаемых.
В Риме через квалификацию она добралась до третьего круга, где ожидаемо разгромно проиграла будущей победительнице турнира Свентек.
Форма и общий уровень настроя у Бернарды на приличном уровне, поэтому успешность выступления на траве целиком и полностью будет зависеть от неё самой.
Для первого круга у неё довольно легкая соперница, пусть и играть она будет при поддержке собственных болельщиков.
Сюзан Ламенс
Имя Ламенс по ходу турниров не самой высокой категории редко, когда встречается в основной сетке, но на турнире в Хертогенбосе она не могла не попасть в основную сетку турнира.
На не самых рейтинговых 75-тысячниках Сюзан даже одерживала победы, но количество рейтинговых очков они дают критически малое.
На кортах Парижа спортсменка из Нидерландов даже не смогла преодолеть сито квалификации, проиграв румынке Рузе.
В поединке против Пера придется очень тяжело, даже несмотря на то, что Бернарда давно не показывает теннис экстра-класса.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Пера — 1.38, победа Ламенс — 3.08.
Прогноз: Пера будет всецельно доминировать над своей соперницей
- 1.95Кепфер — Чжан: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 2.10Гоффен — Нарди: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.84Родионова — Александрова: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-4) за 1.85
Альтернативный прогноз: Матч будет проходить под диктовку Бернарды
Альтернативная ставка: ТМ 20 с коэффициентом 2.11.