Полька Ига Свентек сыграет против итальянки Жасмин Паолини в финале Открытого чемпионата Франции по теннису. Матч пройдет 8 июня, начало — в 16:00 мск. Свентек — Паолини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Свентек

Ига сыграет в финале французского мэйджора четвертый раз в карьере и третий год подряд.

Кажется, теперь точно ни у кого нет желания оспаривать тотальное доминирование Иги в женском туре.

Хотя конкретно на текущем турнире она могла покинуть Париж еще на прошлой неделе.

Свентек совершила просто невероятный камбэк в матче второго круга против Наоми Осаки (7:6, 1:6, 7:5). До сих пор сложно понять, как ей удалось отыграться в конце третьего сета.

После этого Свентек будто сорвалась с цепи. Третий круг — победа над Мари Боузковой со счетом 6:4, 6:1, 1/8 финала — 6:0, 6:0 за 40 минут в матче с Анастасией Потаповой, четвертьфинал — 6:0, 6:2 против Маркеты Вондроушовой.

Прогнозы на теннис

В полуфинале первая ракетка уверенно разобралась с американкой Кори Гауфф — 6:2, 6:4. Как говорится, без комментариев.

Паолини

Жасмин отобрала у Мирры Андреевой звание главной сенсации женского турнира на «Ролан Гаррос».

Вопреки всем прогнозам, итальянца разгромила 17-летнюю россиянку в матче 1/2 финала — 6:3, 6:1. Уверенно, спокойно, без лишней суеты.

Паолини, похоже, ни разу не напряглась из-за того, что Мирра перед этим выбила белоруску Арину Соболенко.

Жасмин Паолини globallookpress.com

По правда говоря, Паолини, для которой это будет первый финал на уровне «Большого шлема», не перестает удивлять.

К слову, она сама в шоке, говорит, что даже не мечтала о подобных результатах. На следующей неделе Жасмин поднимется в рейтинге как минимум на седьмую строчку.

В предыдущих раундах Паолини выиграла у Дарьи Сэвилл, Хэйли Баптист, Бьянки Андрееску, Элины Аванесян и Елены Рыбакиной.

До выхода в финал на «Ролан Гаррос» главным достижением Паолини в этом году была победа на «тысячнике» в Дубае.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ни у кого, в том числе у букмекеров, нет сомнений в исходе. На победу Паолини в этом финале можно поставить за 10.75, тогда на Свентек кэф ниже 1.10.

Прогноз: единственная интрига заключается лишь в том, сколько геймов Ига отдаст своей сопернице.

Может, вообще ни одного? Казалось бы, неужели подобное возможно в решающем матче. Ну конечно. Более того, в 1988 году легендарная Штеффи Граф разбила Наталью Звереву в финале «Ролан Гаррос» со счетом 6:0, 6:0 . Всего лишь за 34 минуты.

Свентек точно знает эту историю, и наверняка у нее есть большое желание повторить достижение немецкой теннисистки.

Почти два года назад Ига выиграла у Жасмин в первом круге US Open со счетом 6:3, 6:0. Итальянка с тех пор добилась существенного прогресса, но на результат в предстоящем матче это никак не повлияет.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-10,0) за 10.20.

Безусловно, можно легко найти менее деркзий вариант. Например, победа Свентек + тотал геймов меньше 17,5 за 1.93. Но будьте готовы к тому, что Ига совершит что-то очень безумное.